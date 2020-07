Junija kar 67 odstotkov prenočitev v Sloveniji ustvarili domači turisti

V turističnih nastanitvah zabeležili nekaj več kot 154.000 prihodov domačih turistov in nekaj manj kot 89.000 prihodov tujih turistov

Portorož

© panoramio.com / WikiCommons

Nastanitveni obrati so junija v Sloveniji zabeležili skoraj 610.000 turističnih prenočitev, kar je 63,2 odstotka manj kot v enakem obdobju lani. Kar 67 odstotkov nočitev so ustvarili domači turisti. Medtem ko je število domačih turistov medletno naraslo za dva odstotka, je bilo tujih za 83 odstotkov manj.

Junija so v turističnih nastanitvah zabeležili nekaj več kot 154.000 prihodov domačih turistov in nekaj manj kot 89.000 prihodov tujih turistov, so pokazali objavljeni statistični podatki.

Domači turisti so ustvarili nekaj nad 408.000 prenočitev (tri odstotke manj kot v juniju 2019), tuji turisti pa nekaj nad 201.000 (84 odstotkov manj kot v juniju lani).

Največ prenočitev, nekaj več kot 31 odstotkov vseh, so zabeležili v obmorskih občinah, sledile so gorske občine (28 odstotkov) in zdraviliške občine (22 odstotkov).

Junija so med tujci največ prenočitev ustvarili turisti iz Nemčije (30 odstotkov), sledili so turisti iz Avstrije (20 odstotkov), Madžarske (osem odstotkov) in Italije (osem odstotkov).

Domači turisti so največkrat prenočili v občinah Piran (nekaj več kot 71.000 prenočitev), Izola, Ankaran, Podčetrtek, Moravske Toplice in Kranjska Gora, tuji turisti pa v občinah Piran (nekaj več kot 35.000 prenočitev), Ljubljana, Bled, Bovec in Bohinj.

Turisti iz Nemčije so največkrat prenočili v občini Bovec, kjer so ustvarili skoraj 11.000 prenočitev.

Največ prenočitev so imeli hoteli, ki so zabeležili skoraj 35 odstotkov vseh turističnih prenočitev, sledile so zasebne sobe, apartmaji in hiše (24 odstotkov vseh prenočitev) ter kampi (22 odstotkov vseh prenočitev).

Epidemija je močno prizadela letošnjo turistično sezono. Od začetka januarja do konca junija 2020 je bilo v Sloveniji zabeleženih 921.000 prihodov turistov, kar je 64 odstotkov manj kot v enakem obdobju lani, in 2,5 milijona njihovih prenočitev, kar predstavlja 60-odstotni medletni padec.