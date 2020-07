Novinarji so še vedno ogroženi

Od brutalnega umora preiskovalne novinarke Daphne Caruana Galizie so minila skoraj tri leta, a malteška vlada še vedno ne ščiti novinarjev

© Pixabay

Od brutalnega umora preiskovalne novinarke Daphne Caruana Galizie so minila skoraj tri leta, a so novinarji na Malti še vedno ogroženi, opozarjajo Novinarji brez meja. "Novinarji na Malti so še vedno prestrašeni," je po poročanju francoske tiskovne agencije AFP dejala odgovorna urednica pri tej mednarodni novinarski organizaciji Pauline Ades-Mevel potem, ko je pričala na javnem zaslišanju o umoru.

"Govorimo o državi, ki je članica Evropske unije. To ni normalno. Na oblasti je novi premier, toda velika pričakovanja po spremembah so se razblinila, saj se razmere niso bistveno izboljšale," je opozorila. Malteška vlada bi morala poslati jasno sporočilo, da je treba novinarje zaščititi, je poudarila.

vPl_3EEYWBA

Malto je pred skoraj tremi leti pretresel umor ugledne preiskovalne novinarke Daphne Caruana Galizia, ki je bila ubita v eksploziji bombe, podtaknjene v njenem avtomobilu. Novinarka je poročala o močno razširjeni korupciji v državi ter povezavah med podjetniki in politiki.

Po njenem uporu so izbruhnili Umor protesti. Preiskava umora, ki še vedno ni končana, je s premierskega položaja odnesla Josepha Muscata, ki ga je januarja letos nasledil Roberto Abela.

V torek so na Malti v mlaki krvi našli domnevnega posrednika v umoru malteške novinarke, taksista Melvina Theumo, in sicer le nekaj ur preden naj bi se na sodišču pojavil kot priča na sojenju tajkunu Yorgenu Fenechu, poroča AFP. Theuma, ki naj bi skušal narediti samomor, trdi, da je Fenech naročil atentat na novinarko.

Q5-06RDhH5o