Ljubljana bo podelila 90 štipendij za nadarjene dijake in študente

Prijave za občinske štipendije bodo začeli zbirati 27. julija

Mestna hiša

© ljubljana.si

Mestna občina Ljubljana (MOL) bo v ponedeljek, 27. julija začela zbirati prijave za občinske štipendije za nadarjene dijake in študente v šolskem oziroma študijskem letu 2020/21. Tudi letos so razpisali 90 štipendij, rok za prijavo se za dijake izteče 4. septembra, za študente pa 5. oktobra. Prijave bodo zbirali prek aplikacije E-razpis za štipendije za nadarjene dijake in študente MOL.

Na voljo je 16 štipendij za dijake, 35 štipendij za študente dodiplomskega izobraževanja in enovitega magistrskega študija v Sloveniji, 26 štipendij za študente podiplomskega izobraževanja v Sloveniji, razen enovitega magistrskega izobraževanja, za študij v tujini pa na dodiplomski stopnji štiri štipendije, na podiplomski stopnji pa devet.

Na razpis se lahko prijavijo dijaki od vključno 2. letnika srednješolskega izobraževanja, študenti dodiplomskega in enovitega magistrskega izobraževanja od vključno 2. letnika, pa tudi študenti dodiplomskega in enovitega magistrskega izobraževanja, ki so prejemali štipendijo za nadarjene dijake MOL za srednješolsko izobraževanje, od vključno 1. letnika.

Do zdaj so podelili 1549 štipendij in zanje namenili skoraj 8,2 milijona evrov.

Prijavijo se lahko tudi študenti podiplomskega izobraževanja v Sloveniji razen enovitega magistrskega izobraževanja od vključno 1. letnika ter študenti, ki študirajo v tujini, od vključno 1. letnika.

MOL že od leta 1998 razpisuje štipendije za nadarjene dijake in študente, ki se odlikujejo po visokih sposobnostih in kreativnosti in že v času izobraževanja s svojimi učnimi uspehi in dosežki na interesnih področjih izstopajo iz povprečja. Do zdaj so podelili 1549 štipendij in zanje namenili skoraj 8,2 milijona evrov.

Med vsemi štipendijami za nadarjene je bilo 311 štipendij namenjenih za srednješolsko izobraževanje, 695 štipendij za dodiplomski in 280 štipendij za podiplomski študij v Sloveniji. Za dodiplomski študij v tujini je bilo namenjenih 86 štipendij, za podiplomskega v tujini pa 177.