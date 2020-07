Pisatelj z nakupom 400 izvodov lastne knjige izgubil mesto na lestvici

Pisatelj Mark Dawson se je z nakupom 400 izvodov svojega romana The Cleaner uvrstil na lestvico desetih najbolj prodajanih knjig časnika Sunday Times, a je Nielsen BookScan, ki spremlja knjižno prodajo, preračunal številke in roman je izgubil svoje mesto na lestvici. Z nakupom je roman prišel s trinajstega na osmo mesto, piše britanski The Guardian.

Dawson je nakup svoje knjige, ki jo je izdal leta 2013, razkril na svojem podcastu The Self Publishing Show. Povedal je, da je pri otroški knjigarni v Salisburyju za 3600 funtov naročil 400 izvodov s trdimi platnicami po tem, ko je videl, da na Nielsnovi prodajni lestvici zaseda 13. mesto.

Svoje bralce v tujini je povprašal, ali bi kupili roman neposredno od njega, če bi izvode pred tem kupil sam. S tem je knjiga prišla na osmo mesto lestvice Sunday Times, vendar pa je podjetje Nielsen po njegovem razkritju na podcastu začelo preiskavo in Dawsonovo knjigo umaknilo z lestvice.

Dawsonovo dejanje je doživelo tudi kritike drugih avtorjev. Iz podjetja Nielsen so reviji The Bookseller sporočili, da so sprva verjeli, da je bil nakup del virtualnega podpisovanja knjig, nato pa so ugotovili, da "ni dosegel teh kriterijev". Sedaj bodo pri podjetju ponovno preračunali številke in lestvice za teden, ki se je zaključil 4. julija, časnik Sunday Times pa bo prav tako izdal popravek.

"Ker trenutne okoliščine narekujejo alternativne načine prodaje knjig, moramo spremljati in presojati veliko posamičnih primerov. Opravičujemo se, da smo v tem primeru napačno razumeli namen tega nakupa," so sporočili iz Nielsna.

Iz neodvisne založbe Welbeck, pri kateri je knjiga izšla, so sporočili, da "spoštujejo Nielsnovo odločitev, da izda popravek o položaju knjige na lestvici, če je nakup kakor koli kršil njihove pogoje". Po njihovem mnenju je bilo Dawsonovo dejanje zgolj odgovor na povpraševanje pri njegovih oboževalcih po svetu.