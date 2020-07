100 dni pred volitvami: volivci nezadovoljni s Trumpom

Ameriški predsednik Donald Trump je deležen kritik zaradi zmedenega odziva na pandemijo covida-19 in neučinkovitega soočanja s sistematičnim rasizmom v državi

Čez 100 dni bodo v ZDA potekale predsedniške volitve, na katerih pa se glede na trenutne ankete aktualnemu predsedniku Donaldu Trumpu obeta poraz proti demokratu Josephu Bidnu. Ljudje so nezadovoljni s Trumpovim odzivom na pandemijo covida-19, pa tudi z njegovim soočanjem s sistematičnim rasizmom v državi.

Ameriški predsednik, ki je ujet v nostalgiji po zmagi leta 2016 in je deležen kritik zaradi zmedenega odziva na pandemijo covida-19, je v boju za svoj drugi predsedniški mandat v težkem položaju, navaja francoska tiskovna agencija AFP.

Pandemija covida-19, ki je zahtevala več kot 140.000 življenj in zaradi katere so milijoni Američanov izgubili delo, je položaj 74-letnega republikanca močno oslabila. Z njegovim odzivom na krizo je glede na anketo televizije ABC nezadovoljnih kar dve tretjini Američanov.

Po več tednih zanikanja nevarnosti koronavirusa je Trump šele zdaj priznal, da se bodo razmere še poslabšale in šele nato izboljšale. Šele pred kratkim je podprl nošenje zaščitnih mask, ki se mu prej niso zdele potrebne. V četrtek je zaradi koronavirusa odpovedal tudi republikansko konvencijo na Floridi, načrtovano za konec avgusta.

Od konca maja ZDA pretresajo tudi množični protesti proti policijskemu nasilju, ki jih je sprožila smrt temnopoltega Georgea Floyda med aretacijo 25. maja. Floydovo smrt je Trump sicer obsodil, pri čemer pa ni ukrepal proti policijskemu nasilju in rasizmu. Glede na nedavno objavljeno anketo sicer republikancem naklonjene televizije Fox News mu je 56 odstotkov vprašanih dalo slabo oceno za njegovo soočanje z rasizmom.

V odzivu na proteste, ki se odvijajo po državi, predsednik zagovarja "zakon in red", pri čemer napoveduje odločen odgovor proti "nasilnežem". Nasprotniki mu očitajo, da želi s tem zgolj odvrniti pozornost.

Poleg tega naraščajo napetosti v republikanskem taboru. Republikanski član predstavniškega doma kongresa Matt Gaetz je eno do vodij republikanske manjšine v predstavniškem domu Liz Cheney obtožil, da dela proti Trumpu.

Na drugi strani 77-letni Biden vodi precej umirjeno kampanjo, nima predvolilnih zborovanj, redko daje intervjuje, še redkeje pa ima novinarske konference. Vendar pa ima podporo nekdanjega predsednika Baracka Obame, ki zna privabiti množice.

V četrtek sta objavila skupni predvolilni video posnetek, v katerem je Obama svojega nekdanjega podpredsednika označil za dostojnega človeka, ki se zna vživeti v druge.

Sto dni pred volitvami si kandidata izmenjujeta udarce. Trump trdi, da je Biden lutka "skrajne levice", ki želi uničiti "ameriški način življenja". Demokratski kandidat pa trdi, da se "bojuje za dušo Amerike".

Republikanski milijarder zaostaja anketah in bi lahko novembra doživel ponižujoč poraz, s čimer bi postal prvi predsednik s samo enim mandatom v več kot četrt stoletja. Glede na povprečje nacionalnih anket, objavljeno na spletni strani RealClearPolitics, ima Biden že več kot šest tednov prednost od osem do deset odstotnih točk pred Trumpom.

Od leta 1980 so vsi kandidati, ki so imeli ob tem času tako veliko prednost, z izjemo enega, slavili na predsedniških volitvah.

"Ne bom izgubil, ankete so lažne," je svoje mnenje o javnomnenjskih raziskavah pojasnil Trump. "Lažne so bile leta 2016 in tudi zdaj so lažne," je poudaril po poročanju AFP.

Poleg tega pravi, da bo še videl, ali bo sploh sprejel rezultate volitev. Po njegovem mnenju bi namreč lahko glasovanje po pošti, ki ga bo letos zaradi novega koronavirusa več, omogočilo veliko volilno prevaro.

