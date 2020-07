Janša po aferi Pivec: »Čim več, tem bolje«

Premier v luči domnevno spornega obiska kmetijske ministrice zasebnega podjetja Vinakras, ki je že pod lupo protikorupcijske komisije, od članov vlade pričakuje "promoviranje domačih podjetij"

Janša v zapisu na Twitterju pozornost preusmerja na "promocijo domačih podjetij"

© Twitter

Po razkritju gostovanja kmetijske ministrice in predsednice koalicijske stranke DeSUS Aleksandre Pivec na Krasu konec junija, ko je med drugim nastopila v promocijskem videu zasebnega podjetja Vinakras, je včeraj premier Janez Janša na Twitterju zapisal, da se od članov vlade pričakuje "promoviranje domačih podjetij in kmetov". Obisk kmetijske ministrice, ki je za Pop TV izjavila, da je prvi dan podjetje z družino obiskala zasebno, naslednji dan pa službeno, ni pa želela razkriti, kdo je za prvi dan poravnal račun, je že pod lupo protikorupcijske komisije (KPK), saj javni funkcionarji ne smejo prejemati daril, ki so višja od vrednosti 70 evrov.

Janša je zapisal, da se "od članov vlade RS enako kot povsod drugod v normalnem svetu pričakuje, da bodo promovirali domača podjetja, podjetnike in kmete, njihove izdelke in destinacije. Čim več, tem bolje," je navedel. Pri tem je poleg imena Pivčeve navedel še imena predsednikov ostalih koalicijskih strank - prvaka SMC in gospodarskega ministra Zdravka Počivalška ter predsednika NSi in ministra za obrambo Mateja Tonina.

Da se je Aleksandra Pivec 25. in 26. junija s svojo družino na povabilo podjetja Vinakras mudila na Krasu, kjer je nastal tudi promocijski video, je v četrtek prvi poročal spletni Dnevnik. To sproža vrsto pomislekov in tudi zbuja sum korupcije, je ob tem zapisal časnik.

Predsednica DeSUS in kmetijska ministrica Aleksandra Pivec se je zaradi zasebnega obiska podjetja, ki sodi v njen resor, znašla pod lupo protikorupcijske komisije. Njen nadrejeni, premier Janez Janša, v tem ne vidi težave.

© Borut Krajnc

Ministrica je nato za Pop TV pojasnila, da je bil prvi dan obisk zasebne narave in v zasebnem angažmaju, drugi dan pa je bila s službenim namenom gostja podjetja Vinakras. Udeležila naj bi se več sestankov in zvečer odprla prenovljeno dvorišče kleti podjetja. "Nisem pa dolžna razlagati svojih zasebnih aktivnosti in aktivnosti svoje družine," je poudarila in ocenila, da gre v članku, ki ga sicer do tedaj podrobneje še ni prebrala, za vrsto zavajanj.

Pop TV je sicer v soboto poročal, da so pridobili elektronsko komunikacijo, iz katere je razvidno, da je izlet s službenega elektronskega naslova urejala podpredsednica stranke DeSUS in direktorica občinske uprave v Brdih Anita Manfreda. Tudi tisti del izleta, ki naj bi bil po navedbah Aleksandre Pivec zaseben, navajajo.

Program ministričinega obiska na Krasu je prvi dan zasebnega obiska tako vključeval obisk Vinakrasa v Sežani, vzpon na razgledni vrh Cerje, ogled več vinogradov Girovci in obisk vinarja Colje, ogled več naselij in srečanje z županom Komna ter večerjo. Drugi dan, ko je bila službeno gostja podjetja Vinakras, pa si je ministrica ogledala kamnolom Lipica, kraško jamo Vilenica pri Lokvi, obiskala vinarja Štoka, kamnoseka v Pliskovici in botanični vrt v Sežani, dan pa zaključila s ponovnim obiskom podjetja Vinakras v Sežani.

Podjetje Vinakras je ministrici plačalo petkovo kosilo, kot je za medij pojasnil direktor podjetja Marjan Colja, po njegovi oceni gre za vrednost "kakšnih 30 ali 40 evrov".

vcAjTUEua7A

Kot je še razvidno iz objavljenih sporočil, je Manfreda članu izvršnega odbora stranke DeSUS Alešu Dugulinu in predsedniku pokrajinskega odbora Severna Primorska Ivanu Lipovšku tudi sporočila, da ju ministrica v petek ob obisku Krasa želi ob sebi v politično podporo. Lipovšek se je vabilu odzval in je tudi sodeloval pri snemanju promocijskega videa za Vinakras tours, poroča medij.

Obisk kmetijske ministrice na Krasu pa je pod drobnogled že vzela Komisija za preprečevanje korupcije (KPK). Kot so pojasnili za Dnevnik, se do primera še ne morejo opredeljevati, ker se morajo poprej seznaniti z vsemi relevantnimi podrobnostmi in okoliščinami. So pa napovedali, da bodo zadevo preučili v predhodnem preizkusu, v okviru katerega preverjajo, ali obstaja sum kršitev iz pristojnosti komisije, in se na podlagi tega odločili o nadaljnjem postopku.