Umik pravila o karanteni pred prizori s poljubljanjem

Namesto tega so določili drugačen koncept zaščite, ki še naprej predvideva številna pravila

Prizor iz eksperimentalnega filma The Well (r. Alexander Kargaltsev)

Filmski producenti v Nemčiji so pozdravili umik pravila, da bi igralci pred prizori s poljubljanjem morali v karanteno. Po njihovem mnenju to prinaša določeno olajšanje, je po poročanju nemške tiskovne agencije dpa sporočilo Združenje nemških producentov v Berlinu. Namesto tega so določili drugačen koncept zaščite, ki še naprej predvideva številna pravila. Igralci morajo pet dni pred prizorom s poljubljanjem ali bojevanjem spoštovati določene predpise.

Umik pravila jim bo olajšal delo, so ocenili producenti po tem, ko je združenje za zdravje in varnost pri delu BG ETEM odpravilo pravilo, po katerem bi igralci pred filmskimi prizori s tesnim fizičnim stikom morali v petdnevno karanteno.

Koncept zaščite pa vključuje tudi dva testa na novi koronavirus tedensko, če dlje časa ne bodo morali vzdrževati fizične distance.

Tako na primer ne smejo obiskovati bazenov in zabav. Če v teh dneh ne morejo vzdrževati medsebojne razdalje, morajo nositi tudi zaščitno masko tipa FFP2. Koncept zaščite pa vključuje tudi dva testa na novi koronavirus tedensko, če dlje časa ne bodo morali vzdrževati fizične distance.

Po oceni združenja producentov bi za snemanje v času epidemije novega koronavirusa poleg enotnih standardov potrebovali tudi sklad za zaščito pred tveganjem, da se kljub vsem varnostnim ukrepom snemanje začasno ali trajno prekine.