Kitajska zasedla ameriški konzulat

S tem se je Peking odzval na zaprtje kitajskega konzulata v ameriškem Houstonu

Po oceni Kitajske so odnosi z ZDA trenutno najslabši od vzpostavitve diplomatskih stikov med državama leta 1979

© Mohamed Hassan / Pixabay

Konzulat ZDA v Chengduju so danes zasedle kitajske oblasti, po tem ko so pred dnevi zaradi zaostrovanja odnosov med velesilama ukazale njegovo zaprtje, poroča francoska tiskovna agencija AFP. S tem se je Peking odzval na zaprtje kitajskega konzulata v ameriškem Houstonu. Odnosi med velesilama so se zaostrili v zadnjih tednih. Washington je najprej ukazal zaprtje kitajske diplomatske misije v Houstonu, Peking pa je nato ukazal zaprtje ameriške diplomatske misije v Chengduju, ki je sicer strateško pomembno zaradi bližine s Tibetom. Oba konzulata so zaprli 72 ur po ukazu.

Kitajska televizija CCTV je predvajala posnetke, kako so na stavbi najprej spustili ameriško zastavo. Uradni Peking pa je kasneje potrdil, da so konzulat formalno zaprli ob 10. uri po lokalnem času. Ameriški diplomati so se umaknili, kitajske oblasti pa so nato vstopile v stavbo in prevzele nadzor, je sporočilo kitajsko zunanje ministrstvo.

Zaprtje konzulatov pomeni dodatno zaostritev že tako napetih odnosov med ZDA in Kitajsko, ki jih bremenijo tako ravnanje Kitajske ob pandemiji novega koronavirusa kot trgovinska politika med državama in ravnanje kitajskih oblasti v Hongkongu in Xinjiangu.

Ameriško zunanje ministrstvo se je kritično odzvalo na zaprtje konzulata. "Konzulat je bil 35 let v središču naših odnosov z ljudmi v zahodni Kitajski, tudi Tibetom," je sporočil tiskovni predstavnik in dejal, da so razočarani in da bodo še naprej skušali doseči ljudi v tej pomembni regiji s pomočjo drugih diplomatskih misij na Kitajskem, poroča britanski BBC.

Peking zagovarja, da je bilo zaprtje konzulata primeren in nujen odgovor na nerazumen ukrep ZDA. Predstavnik zunanjega ministrstva Wang Wenbin je novinarjem pojasnil, da so nekateri zaposleni na ameriškem konzulatu sodelovali pri aktivnostih, ki niso bile del njihovih pristojnosti, na primer pri vmešavanju v kitajske notranje zadeve.

UVnd3vPNFzI

Washington je medtem zaprtje konzulata v Houstonu utemeljil s tem, da so skušali tamkajšnji diplomati ukrasti ameriške poslovne skrivnosti ter se dokopati do znanstvenih in medicinskih raziskav.

Zaprtje konzulatov pomeni dodatno zaostritev že tako napetih odnosov med ZDA in Kitajsko, ki jih bremenijo tako ravnanje Kitajske ob pandemiji novega koronavirusa kot trgovinska politika med državama in ravnanje kitajskih oblasti v Hongkongu in Xinjiangu. Po oceni Kitajske so odnosi z ZDA trenutno najslabši od vzpostavitve diplomatskih stikov med državama leta 1979.