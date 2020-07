Vedno več muzejem grozi zaprtje zaradi pandemije

Če ne bodo dobili finančne podpore, bo moralo okoli 100 muzejev na Nizozemskem morda zapreti vrata

Van Goghov muzej v Amsterdamu

© Wikipedia

Če ne bodo dobili finančne podpore, bo moralo okoli 100 muzejev na Nizozemskem zaradi pandemije novega koronavirusa morda zapreti vrata. Anketa, ki jo je združenje muzejev opravilo med 430 institucijami, njegovimi članicami, je pokazala, da zaprtje preti zlasti manjšim muzejem, ki imajo manj kot 40.000 obiskovalcev letno. Celotni kulturni sektor na Nizozemskem bo imel predvidoma 2,6 milijarde evrov izgube.

Vlada je sicer ob začetku pandemije namenila 300 milijonov evrov za pomoč kulturnim institucijam, vendar pa so sredstva pomagala predvsem velikim muzejem. Manjši so medtem ostali odvisni od svojih lastnih prihodkov, so po poročanju nemške tiskovne agencije dpa poudarili v združenju.

Nizozemski muzeji so po treh mesecih svoja vrata ponovno odprli 1. junija, vendar za omejeno število obiskovalcev. Zaradi pomanjkanja turistov se soočajo z okrog 80-odstotnim upadom prihodkov od prodaje vstopnic in spominkov ter obiskov restavracije ali kavarne, je opozorilo združenje.

Če se bo majhen obisk nadaljeval, večina muzejev v prihodnjem letu predvideva nadaljnje izgube.