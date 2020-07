Miši so sesalci, ki živijo na najvišji nadmorski višini

Na nadmorski višini 6739 metrov potrdili obstoj kolonije miši

Dimasta miš

© Wikipedia

V višinah čilskih Andov so znanstveniki ob robu vulkana Llullaillaco na nadmorski višini 6739 metrov potrdili obstoj kolonije miši. "Gre za najvišje živeče sesalce na zemeljski obli", so zapisali v ameriški znanstveni reviji Proceedings of the National Academy of Science. Doslej je bil rekorder himalajski zajec, katerega obstoj so potrdili na najmanj 5182 metrih nadmorske višine, kasneje pa naj bi bilo potrjeno tudi pričanje o videnju tovrstnega zajca na višini 6130 metrov.

Znanstveniki zbrani okrog Jayja Storza z univerze v Nebraski v reviji pišejo, da smo doslej podcenjevali sposobnost sesalcev za prilagajanje na težke življenjske razmere v velikih višinah. Miši so se očitno prilagodile mrazu in majhni vsebnosti kisika v Andih.

A številna vprašanja ostajajo odprta. Miš z znanstvenim imenom phyllotis xanthopygus rupestris, ki je zelo razširjena v Patagoniji, živi namreč 2000 metrov nad mejo vegetacije, zato odprto ostaja tudi vprašanje, s čim se prehranjuje.