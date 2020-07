V Beogradu spreminjajo imena slovenskih ulic

Med drugim tako ne bo več Ljubljanske, Mariborske, Celjske ali Blejske ulice

Beograd

Beograjske oblasti so napovedale, da bodo nadaljevale s spreminjanjem imen ulic, ki nimajo povezav s srbstvom- Med drugim tako ne bo več Ljubljanske, Mariborske, Celjske ali Blejske ulice. Nova imena naj bi dobile tudi dosedanje Hrvaška, Splitska, Hvarska in Bosanska ulica. Namestnik beograjskega župana Goran Vesić je o razlogih za spremembe dejal, da je bil Beograd v svoji zgodovini glavno mesto držav, ki so jo sestavljala različna ozemlja in narodi, kot takšen pa je predstavljal celotno državo.

V Beogradu so v preteklih desetletjih zamenjali imena številnih ulic, med drugimi Pohorsko, Zagrebško in Travniško ulico, poroča beograjski časnik Večernje novosti na svoji spletni strani. Nekdanjo Pohorsko ulico so preimenovali v Ulico generala Ždanova.

Nova poimenovanja naj bi kmalu dobile Ljubljanska, Blejska, Celjska, Mariborska, Poreška, Hrvaška, Hvarska, Splitska, Podravska, Bjelovarska, Šibeniška, Lopudska, Sarajevska, Mostarska in Zeniška ulica, navaja časnik.

"Ni normalno, da imamo v Beogradu Hrvaško, Zagorsko, Zagrebško ali Zadrsko ulico. Prav tako ni normalno, da smo do pred tremi leti imeli ulico ustanovitelja VMRO Goce Delčeva, ki je morda pomemben za Severno Makedonijo, nikakor pa ne za Srbe," je dejal Vesić.

Prav tako se mu ne zdi normalno, da ima Beograd ulice poimenovane po mestih, ki nimajo Beograjske ulice. Ko gre za glavna mesta bivših jugoslovanskih držav, je Beograjska ulica samo še v Skopju in Podgorici. Omenil je, da je na Dunaju Beograjska ulica, v Beogradu pa Dunajski trg, v Bruslju je Beograjska ulica, medtem ko v Beogradu ni Bruseljske.

"Spodobi se, da kažemo spoštovanje do tistih, ki spoštujejo naše mesto in našo državo, ne pa, da imamo ulice poimenovane po krajih, v katerih zatirajo vse, kar spominja na srbstvo," je poudaril.

Srbski zgodovinar Momčilo Pavlović je za časnik dejal, da gre za politično odločitev. Meni, da so mnogi toponimi v državah bivše Jugoslavije na različne načine povezani s Srbijo in Srbi, kot so Banija, Lika in Kordun na Hrvaškem. Zato ne pričakuje, da bodo spremenili imena ulic, ki so jih poimenovali po Jasenovcu in Kninu na Hrvaškem ali Bregalnici v Makedoniji. Meni, da je treba predvsem zamenjati vsa imena, ki so povezana s komunistično ideologijo.

Prebivalci ulic, ki bodo dobile nova imena, so zaskrbljeni zaradi morebitnih dodatnih stroškov za izdelavo osebnih dokumentov, izpostavlja beograjski časnik. Kot dodaja, so srbske oblasti napovedale, da dokumentov ne bo treba spreminjati, dokler so veljavni.