V Nemčiji obvezna testiranja ob prihodu iz rizičnih držav

Ukrep naj bi stopil v veljavo naslednji teden

© Flickr

Ob prihodu iz rizičnih fdržav nameravajo v Nemčiji uvesti obvezna testiranja na okužbo z novim koronavirusom, ti testi pa naj bi bili brezplačni. Ukrep naj bi stopil v veljavo naslednji teden, poroča nemška tiskovna agencija dpa. Seznam rizičnih držav pripravlja nemška vlada skupaj z inštitutom Roberta Kocha (RKI). Glavni kriterij je več kot 50 novih okužb na 100.000 prebivalcev v zadnjih sedmih dneh.

Na trenutnem seznamu je 128 držav, med njimi ni Slovenije, Hrvaške, Italije in Madžarske ter Španije, so pa med drugim Luksemburg, BiH, Kosovo, Črna gora, Srbija in Turčija.

Od konca minulega tedna so na nemških letališčih mogoča prostovoljna testiranja za vse, ki se vrnejo iz rizičnih držav.

Nemški minister za zdravje Jens Spahn je dejal, da bo odredil "obvezne teste za vse, ki prihajajo iz rizičnih držav". Namen tega ukrepa je zaščita prebivalcev Nemčije.

"Preprečiti moramo, da bi tisti, ki se vrnejo s potovanj, neopazno okužili druge in tako sprožili verigo novih okužb," je še dejal.

Od konca minulega tedna so na nemških letališčih mogoča prostovoljna testiranja za vse, ki se vrnejo iz rizičnih držav. Tisti, pri katerih potrdijo okužbo z novim koronavirusom, morajo v domačo karanteno.

Brezplačno se lahko v 72 urah testirajo tudi potniki iz držav, ki niso na seznamu rizičnih držav, vendar tega ne morejo storiti na letališčih, pač pa v ordinacijah ali zdravstvenih domovih.