Republikanci predlagajo tisoč milijard dolarjev za okrevanje gospodarstva

O predlogu se bodo morali republikanci uskladiti z demokrati, ki so sveženj že označili za popolnoma neprimernega

V ponedeljek so republikanci v ameriškem senatu predlagali dodatnih tisoč milijard dolarjev vreden sveženj ukrepov za okrevanje ameriškega gospodarstva v ZDA po pandemiji. O predlogu se bodo morali republikanci uskladiti z demokrati, ki so sveženj že označili za popolnoma neprimernega. Predlagani načrt med drugim vključuje 100 milijard dolarjev za pomoč šolam ter enkratno pomoč do 1200 dolarjev za večino odraslih Američanov.

Sedanje nadomestilo za brezposelnost v višini 600 dolarjev na teden naj bi znižali na 200 dolarjev, dokler zvezne države ne bi predlagale sistema, s katerim bi brezposelnim zagotovili do 70 odstotkov prihodkov pred izgubo službe. Republikanski senatorji namreč menijo, da 600 dolarjev pomoči ljudi ne spodbuja k iskanju nove zaposlitve.

ZDA so za ukrepe za blaženje gospodarskih posledic pandemije namenile že več kot 2400 milijard dolarjev. Sredstva so namenjena predvsem podjetjem in posameznikom, a gospodarstveniki opozarjajo, da bo ameriško gospodarstvo potrebovalo več pomoči.

Demokrati so predlagani sveženj že označili za popolnoma neprimernega. Demokrati se zavzemajo, da bi bil novi sveženj pomoči gospodarstvu vreden 3000 milijard dolarjev. Želijo tudi ohranitev 600 dolarjev pomoči brezposelnim.

Pandemija novega koronavirusa je najhuje prizadela prav ZDA, in zadala močan udarec ameriškemu gospodarstvu. V kratkem času je brez zaposlitve ostalo na milijone ljudi.