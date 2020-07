»Socialna varnost mora ščititi pred vsemi oblikami revščine«

Za pravično in enako družbo po epidemiji bi države morale okrepiti socialno infrastrukturo

V Evropski mreži organov za enakost Equinet opozarjajo, da bo gospodarski in socialni krizi, ki bo zaradi epidemije prizadela Evropo, diskriminacije več, če vlade ne bodo sprejele politik in ukrepov za spodbujanje enakosti. Med priporočili za izgraditev pravične družbe so izpostavili predvsem krepitev socialne infrastrukture. V mrežo je vključen tudi slovenski zagovornik načela enakosti, ki je sodeloval pri oblikovanju priporočil za "izgraditev pravične, enake in odporne družbe po covidu-19, v kateri nikogar ne bomo pustili na cedilu".

Kot so zapisali, se kriza nikoli ne sme izrabiti niti za začasno razveljavitev pravice do enakega obravnavanja. Zato so priporočili, da se pred uvedbo protikriznih ukrepov najprej presodi vpliv teh ukrepov na enakost, nato pa tudi sistematično spremlja učinke. Poudarili so tudi potrebo po sprejemanju posebnih ukrepov za izboljšanje položaja najbolj ranljivih skupin.

"Vse države bi morale vlagati in okrepiti svojo socialno infrastrukturo. To vključuje krepitev sistema socialne varnosti kot orodja za zmanjšanje strukturnih neenakosti, razvoj infrastrukture za socialno oskrbo, ki temelji na vrednoti neodvisnega življenja, in zagotavljanje močne mreže socialne varnosti, ki bo ščitila pred vsemi oblikami revščine in ne bo nikogar izpustila," še poudarja Equinet.

Javne institucije in mediji naj se v krizi izogibajo kakršnekoli diskriminacije in sovražnega govora zoper katerokoli družbeno skupino, prav tako pa tudi vseh dejanj, ki bi lahko spodbudila takšno diskriminacijo in sovražni govor.

Po oceni mreže bi morale države sprejeti in financirati usmerjene ukrepe, vključno s posebnimi ukrepi za zagotavljanje enakosti, da bi izboljšali položaj in situacijo marginaliziranih skupin, kot so romske in muslimanske ženske ter starejše invalidne osebe.

Države EU bi morale razmisliti o širših zakonskih obveznostih na področju enakega obravnavanja za delodajalce, ponudnike storitev, izobraževalne in zdravstvene ustanove, socialne storitve in javni sektor na splošno, ki bi jih zavezale k spoštovanju in vključevanju načela enakega obravnavanja pri njihovem delu.