Tudi sezona 2020/21 z omejitvami za gledalce

Pred praznimi stadioni oziroma ob zmanjšanih kapacitetah za gledalce, bi lahko potekala tudi nova nogometna sezona v Angliji, je za BBC dejal vladni svetovalec. Poleg tega bi lahko v sezoni 2020/21 še bolj omejili ogled športnih prireditev v živo, če bo dokazano, da glasno navijanje povečuje tveganje za okužbo z novim koronavirusom.

Prvi poskusni projekti za vrnitev navijačev na športne dogodke v Angliji so nedeljska prijateljska tekma v kriketu na Ovalu ter dodatne tekme v Edgbastonu in tekme v snookerju ter konjeništvu, ki bodo naslednji teden.

Vendar pa je profesor James Calder, predsednik vladne svetovalne skupine pri vrnitvi športa po koronski krizi, za BBC dejal, da se verjetno niti v novi sezoni športni dogodki ne bodo vrnili na stare tire - brez omejitev z gledalci na stadionih in v dvoranah.

"Zelo bi bil presenečen, če bi lahko v novi sezoni gledalci že obiskovali športne prireditve na takšen način, kot so jih minula leta. Realno menim, da bi za kaj takšnega sprva potrebovali cepivo oziroma dovolj velik delež cepljenih, da bi se gledalci lahko vrnili," je dejal Calder in dodal, da bodo po njegovem stroge omejitve veljale še vso naslednjo sezono.

Razkril je še, da ta čas poteka obširna študija, če se kapljični prenos poveča ob glasnem navijanju in prepevanju in zato pride do večjega tveganja za okužbe z novim koronavirusom.

"Enostavno moramo vedeti, kaj pomeni, če kričimo, kako daleč bodo ob tem kapljice pristale? Na nogometnih tekmah ali pri ragbiju bodo navijači brez dvoma kričali in prepevali, zato moramo čim bolj zaščititi navijače."