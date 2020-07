Gozdni požari prizadeli skoraj tri milijarde živali

Najobsežnejša in najdaljša sezona gozdnih požarov v sodobni avstralski zgodovini je po navedbah znanstvenikov posledica podnebnih sprememb

V obsežnih gozdnih požarih v Avstraliji, ki so divjali konec lanskega in v začetku letošnjega leta, je poginilo ali ostalo brez svojega življenjskega prostora skoraj tri milijarde živali. Najobsežnejša in najdaljša sezona gozdnih požarov v sodobni avstralski zgodovini je po navedbah znanstvenikov posledica podnebnih sprememb. Opozarjajo, da se zaradi globalnega segrevanja podaljšujejo poletja v Avstraliji, ki postajajo čedalje nevarnejša, krajše zime pa onemogočajo učinkovito preventivo pred požari.

Znanstveniki avstralskih univerz so ugotovili, da so gozdni požari med drugim prizadeli 143 milijonov sesalcev, 2,46 milijarde plazilcev, 180 milijonov ptic in 51 milijonov žab.

Poročilo sicer ne navaja, koliko živali je poginilo izključno zaradi požarov, a poudarja, da obeti tudi za tiste živali, ki jim je uspelo pobegniti pred požari, niso najboljši zaradi pomanjkanja hrane ter skrivališč pred plenilci.

Gozdni požari v Avstraliji so konec lanskega in v začetku letošnjega leta divjali na več kot 115.000 kvadratnih kilometrih grmičevja in gozdov. Umrlo je več kot 30 ljudi. Ognjeni zublji so tudi uničili več tisoč domov.

Raziskava januarja letos je ocenjevala, da je v gozdnih požarih v dveh avstralskih zveznih državah, Novem Južnem Walesu in Viktorji, poginila približno milijarda živali. Tokratna raziskava je prva, ki zajema celotno celino, je dejala vodilna znanstvenica Lily van Eeden z univerze v Sydneyju.

Rezultate raziskave znanstveniki sicer še obdelujejo,, končno poročilo pa naj bi izdali predvidoma konec prihodnjega meseca.

"Vmesne ugotovitve so pretresljive," je dejal vodja avstralske podružnice Svetovne organizacije za varstvo narava (WWF) Dermot O'Gorman. "Težko se je spomniti kakšnega drugega dogodka na svetu, zaradi katerega je poginilo ali ostalo brez svojega življenjskega prostora toliko živali," je še dejal.

V požarih je poginilo na tisoče koal. Vladno poročilo v začetku leta je navajalo, da je sto drugih ogroženih avtohtonih rastlin in živali ostalo brez polovice svojega življenjskega prostora, kar je dodatno povečalo možnosti za njihove izgube.