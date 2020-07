Na poti čez Afriko v zadnjih dveh letih umrlo 1750 migrantov

Več kot četrtina vseh migrantov je izgubila svoje življenje med prečkanjem Sahare

Smrt in druge grozote so stalna popotnica migrantom, ki se podajo na pot čez Afriko v upanju, da bi dosegli Evropo, piše v poročilu Visokega komisariata ZN za begunce (UNHCR) in centra za spremljanje migracij (MMC). Po njihovih podatkih je na poti v zadnjih dveh umrlo najmanj 1750 ljudi.

Več kot četrtina vseh migrantov, ki so umrli v Afriki, je izgubila svoje življenje med prečkanjem Sahare. Med bolj nevarna območja sodijo še prestolnica Malija Bamako, mesto Agadez v Nigerju in več lokacij v Libiji, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Migranti so pogosto žrtve hudega nasilja, med drugim navajajo primere polivanja z vročim oljem in stopljeno plastiko ter spolno nasilje. Tovrstna dejanja najpogosteje izvajajo tihotapci ljudi in predstavniki varnostnih sil.

Spolnemu nasilju pa niso podvržene le ženske in dekleta, ampak tudi moški in fantje. Najpogosteje pri varnostnih pregledih in med prečkanjem puščave, še piše v poročilu.

Z5Jeo-XgmE8