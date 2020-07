Prvi digitalni nagrobnik v Žalcu

Kupila sta ga starša za lani umrlega sina, ki je bil navdušen nad sodobno tehnologijo

Od sredine julija na novem delu pokopališča v Žalcu stoji prvi serijsko izdelan digitalni nagrobnik. Kupila sta ga starša za lani umrlega sina, ki je bil navdušen nad sodobno tehnologijo. Digitalni nagrobnik tako med drugim omogoča, da se na ekranu pokažejo besedilo in fotografije, ki pripovedujejo življenjsko zgodbo pokojnika. Prvi digitalni spomenik na svetu je bil predstavljen prav v Sloveniji, in sicer leta 2017 na mariborskem pokopališču, o čemer so poročali tudi mednarodni mediji.

Mariborsko podjetje Bio energija, ki je razvilo nagrobnik, je sporočilo, da je inovativni digitalni nagrobnik kombinacija slovenske ideje in že znane tehnologije. Na mariborskem pobreškem pokopališču je bil leta 2017 predstavljen v garaži izdelan prototip prvega digitalnega nagrobnika, ki je bil takrat postavljen izmišljeni osebi. Žalski digitalni nagrobnik pa je prvi, ki ga je stranka tudi dejansko kupila.

V digitalni podobi pa so lahko poleg nagrobnikov tudi javni spomeniki, kot sta na primer prvi interaktivni digitalni spomenik na svetu, ki že od leta 2017 stoji v Spominskem parku generala Rudolfa Maistra v Melju v Mariboru, in digitalni spomenik oz. turistični vodnik po občini Sveti Jurij v Slovenskih goricah, ki je bil lani postavljen v Jurovskem Dolu.

"Digitalna doba je slednjič našla pot tudi na pokopališča. Nove tehnologije omogočajo nove možnosti uporabe tudi na pokopališčih, in to tako za posamezne grobove kot za žarne zidove. Poleg poljubnega števila fotografij in dolžine besedila si je na digitalnem nagrobniku mogoče ogledati tudi video posnetek, na daljavo prižgati virtualno svečo ali položiti virtualno cvetje, možni so tudi hologrami", je povedal oče projekta in direktor podjetja Bio Energija Sašo Radovanovič.

Ko bodo tudi majhne sončne celice cenovno dostopnejše, se bodo digitalni nagrobniki lahko napajali na sončno energijo, do takrat pa je za napajanje potrebna elektrika. Na pokopališču v Žalcu so prepoznali inovativnost in potencial digitalnih nagrobnikov, zato so stranki ugodili tako, da so v nekaj mesecih uredili dodatni del pokopališča in na njem napeljali električno omrežje, je še dejal Radovanovič.

