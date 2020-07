Zakon o nadziranju družabnih omrežij

Nov pritisk na svobodo govora v Turčiji

Recep Tayyip Erdogan, turški predsednik

© Wikimedia Commons

V turškem parlamentu so danes sprejeli zakon, ki bo vladi omogočil večji nadzor nad družabnimi omrežji. Kot poroča turška tiskovna agencija Anadolu, bodo morali imeti upravitelji omrežij, kot sta Facebook ali Twitter, lokalne zastopnike, ki bodo morali po odredbi sodišč odstraniti vsebino, ali pa jih bodo doletele visoke kazni.

Za velika spletna družabna omrežja, ki imajo več kot milijon obiskov dnevno, zakon predvideva tudi vzpostavitev posebnih strežnikov v Turčiji, na katerih bodo morali shranjevati podatke o turških uporabnikih teh omrežij.

Gre za nov pritisk na svobodo govora v Turčiji, poroča francoska tiskovna agencija AFP. V tej državi se zaradi žaljenja predsednika Recepa Tayyipa Erdogana na družabnih omrežjih s kazenskim pregonom sooča na tisoče ljudi.

Zaostritev pravil na družabnih omrežjih je v začetku meseca napovedal turški predsednik Recep Tayyip Erdogan. Za to se je odločil po verbalnih napadih na finančnega ministra Berata Albayraka in njegovo ženo Esro, sicer Erdoganovo hči, ko se jima je rodil četrti otrok, navaja AFP.

Vladna stranka Zakon in pravičnost (AKP) je že kmalu zatem predstavila zakonski osnutek, ki so ga začeli v parlamentu obravnavati v torek, sprejeli pa so ga danes zjutraj.

