Pravosodni minister branil zatiranje protestov

Minister William Barr je branil napotitev zveznih enot za zatiranje v protestov v Portlandu ter zavrnil očitke, da skuša povečati možnosti predsednika Donalda Trumpa za ponovno izvolitev

V odboru za pravosodje predstavniškega doma ameriškega kongresa je v torek potekalo težko pričakovano zaslišanje ameriškega pravosodnega ministra Williama Barra. Minister je med drugim branil napotitev zveznih enot za zatrtje v protestov v Portlandu ter zavrnil očitke, da skuša povečati možnosti predsednika Donalda Trumpa za ponovno izvolitev.

Predsednik odbora Jerry Nadler je ministru očital, da je s Trumpom prejšnji teden oznanil širitev operacije Legenda proti nasilju v ameriških mestih, ker je tako skušal pomagati Trumpu, da bi bil novembra znova izvoljen za predsednika. Po Nadlerjevem mnenju operacija ni nič novega, ampak gre le za rahlo spremenjeno prejšnjo pobudo proti nasilju.

Barr je očitke po poročanju tujih tiskovnih agencij zavrnil, češ da je prejšnjo pobudo uničila pandemija covida-19, širitev operacije pa je bila nujna zaradi vala protestov, ki so ZDA zajeli po smrti temnopoltega Georgea Floyda med policijsko aretacijo v Minneapolisu.

Številni z Nadlerjem na čelu so bili tudi kritični do napotitve zveznih sil v Portland, kjer so se njihovi pripadniki spopadli s protestniki in aretirali več deset ljudi.

Barr je proteste označil za izgrede, zvezne enote pa po njegovih pojasnilih ščitijo zvezno premoženje. "Tega, kar se dogaja ponoči okoli zveznega sodišča v Portlandu, ne moremo imenovati protesti. Gre za napad na zvezno vlado ZDA," je poudaril.

Demokratska kongresnica Pramila Jayapal je Barra opozorila na dvojna merila, kar zadeva proteste. Pri tem je navedla primer, ko se je Trump zavzemal za kljubovanje ukrepom za zajezitev pandemije covida-19 v Michiganu in oblasti niso zatrle protestov. Barr pa je vztrajal pri svoji interpretaciji.

William Barr

Minister se je na zaslišanju soočil tudi z očitki, da je napačen človek na napačnem položaju ob napačnem trenutku, ker krši ustavo, favorizira politične in osebne interese predsednika ter njegove prijatelje, dezinformira javnost o volilnih goljufijah, se vmešava v preiskave in vpliva na njihove izide.

"Strinjam se, da predsednikovi prijatelji ne zaslužijo posebne obravnave, a tudi ne strožje kot ostali ljudje. Včasih je težko sprejeti pravo odločitev, zlasti če veš, česa te bodo obtoževali," je Barr odgovarjal na očitke v zvezi s primeri Trumpovega političnega svetovalca Rogerja Stona, nekdanjega predsednikovega svetovalca za nacionalno varnost Michaela Flynna in drugih.

Na kritike, da je pravosodno ministrstvo spremenil v Trumpovo politično orodje, pa je odgovoril, da je zgolj želel braniti vladavino prava.