Vodenje NPU prevzema Uroš Lepoša, dolgoletni kriminalist

Lepoša je bil med letoma 2008 in 2015 vodja skupine za premoženjsko kriminaliteto v sektorju kriminalistične policije na Policijski upravi Ljubljana, nato pa je leta 2015 v tem sektorju prevzel vodenje skupine za krvne in seksualne delikte

Novi v. d. direktorja NPU Uroš Lepoša (levo) in v. d. generalnega direktorja policije Andrej Jurič (desno)

Vršilec dolžnosti (v. d.) generalnega direktorja policije Andrej Jurič za vodenje Nacionalnega preiskovalnega urada (NPU) ni izbral nobenega od dveh kandidatov, prijavljenih na razpis. Za v. d. direktorja je danes imenoval Uroša Lepošo, so navedli na spletnih straneh policije.

Lepoša je tako na položaju zamenjal dosedanjega v. d. direktorja NPU Igorja Lambergerja, ki se mu je Jurič ob današnji primopredaji zahvalil za korektno sodelovanje, novemu v. d. pa zaželel uspešno vodenje tega izjemno zahtevnega področja policijskega dela, so na policiji zapisali ob današnji primopredaji.

Lepoša ima po njihovih navedbah za seboj 28 let delovnih izkušenj v policiji. Kot sprva policist in nato kriminalist je začel na Policijski postaji Ljubljana Center, po končani višji policijski šoli se je zaposlil kot pomočnik komandirja Policijske postaje Ljubljana Bežigrad. Med letoma 2008 in 2015 je bil vodja skupine za premoženjsko kriminaliteto v sektorju kriminalistične policije na Policijski upravi Ljubljana, nato pa je leta 2015 v tem sektorju prevzel vodenje skupine za krvne in seksualne delikte. Lani se je zaposlil v Sektorju za razvoj in sistemske naloge v Službi generalnega direktorja policije na Generalni policijski upravi.

Na razpis za direktorja NPU so se sicer prijavili trije kandidati, pri čemer je eden od prijave odstopil, posebna natečajna komisija uradniškega sveta pa je po razgovorih z dvema prijavljenima kandidatoma oba ocenila kot primerna ter končno odločitev prepustila Juriču.

Po poročanju medijev so se na razpis prijavili donedavni direktor uprave kriminalistične policije Boštjan Lindav, v. d. direktorja NPU Igor Lamberger ter višji sodnik na Upravnem sodišču v Celju Edvard Ermenc. Slednji je od kandidature odstopil.

Kot favorit za direktorsko mesto se je sprva omenjal Lamberger, vendar naj bi si podporo zapravil, ker je stopil v bran policistom, ko so nanje ob junijskih hišnih preiskavah pri gospodarskem ministru Zdravku Počivalšku zaradi domnevno sporne nabave zaščitne opreme z vrha vladajoče politike leteli očitki o spolitiziranosti.

Lamberger je sicer je kot v. d. direktorja NPU 6. maja nasledil dotedanjega direktorja Darka Muženiča, ki ga je razrešil zdaj že nekdanji generalni direktor policije Anton Travner. Muženič razrešitev zdaj s tožbo izpodbija na sodišču.