Znani kino bo avgusta zaprl svoja vrata

Pariški kino Grand Rex, eden najbolj znanih francoskih kinov, bo zaradi premajhnega števila obiskovalcev avgusta zaprl svoja vrata. Iz Zveze francoskih kinematografov so zato državo pozvali, naj jim pomaga prebroditi krizo. V vodstvu kina Grand Rex pravijo, da so aktualno situacijo deloma zakrivili tudi hollywoodski studii, ki so preložili datume premier mnogih filmskih uspešnic, ki so bile napovedane za to poletje.

"Zaradi upada števila obiskovalcev zaradi epidemije novega koronavirusa in pomanjkanja svežih ameriških filmov, ki poleti tradicionalno pritegnejo številne gledalce, smo se odločili, da naša vrata zapremo 3. avgusta," je za AFP povedal menedžer kina Grand Rex Alexandre Hellmann. Dodal je, da bo izguba v tem primeru manjša, kot bi bila, če bi ob tako maloštevilnem občinstvu kino ostal še naprej odprt.

Zaradi zahtevane fizične distance morajo dvorane kinematografov ostati na pol prazne. A tudi občinstvo se ni vrnilo v polni meri, čeprav je anketa pokazala, da si približno tretjina vprašanih želi vrnitve pred velika platna.

Zaradi pomanjkanja hollywoodskih filmskih uspešnic pa so več ljubiteljev sedme umetnosti pritegnile nekatere manjše francoske produkcije.

Vodje nekaterih kinematografov so za AFP tudi povedali, da je preložitev filmov, kot je Top Gun 2 ali vohunska drama režiserja Christopherja Nolana Tenet, pa tudi Disneyjevega družinskega filma Mulan, pripomogla k temu, da se ljudje niso vrnili v kina.

Zaradi pomanjkanja hollywoodskih filmskih uspešnic pa so več ljubiteljev sedme umetnosti pritegnile nekatere manjše francoske produkcije, denimo komedija Tout simplement noir.

Na september ali pa še dlje v prihodnost so bile prestavljene tudi premiere nekaterih večjih francoskih produkcij.