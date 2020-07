Amnesty International: »Gre za pravico do zdravja in življenja ljudi v domovih za starejše«

Amnesty International Slovenije se zavzema za takojšnje reševanje vprašanja osamitev okuženih stanovalcev v domovih starejših, društvo Srebrna nit pa opozarja, da rdeče cone v domovih niso rešitev za okužene stanovalce

© Geralt / Pixabay

Amnesty International (AI) Slovenije znova poziva pristojne, naj takoj začnejo reševati vprašanje pomanjkanja prostora in kadrov v domovih starejših ob pojavu okužb z novim koronavirusom. Treba je začeti iskati realne možnosti za to, da se ob sumu okužb oziroma obolevnosti za stanovalce zagotovi dostojne možnosti za bivanje in okrevanje, menijo.

AI Slovenije je poziv poslala dva tedna po tistem, ko so skupaj s Skupnostjo socialnih zavodov Slovenije, Skupnostjo varstveno delovnih centrov Slovenije in Društvom Spominčica zahtevali, da se do 1. avgusta zagotovijo zunanje enote za okužene varovance, ki ne potrebujejo bolnišničnega zdravljenja.

Vodja svetovalne skupine za covid-19 na ministrstvu za zdravje Bojana Beović je v torek potrdila, da bi lahko bila rešitev v tem, da bi okužene oskrbovance iz domov premestili v neke prostore, ki niso bolnišnice. "Ampak je treba te prostore najti, imeti kader, verjetno ga bodo dali iz domov," je dodala.

V AI Slovenije tri dni pred 1. avgustom še vedno čakajo na to, da se pristojni soočijo z resnostjo položaja. Domove prepuščajo samim sebi v nemogočih razmerah kljub opozorilu skupnosti socialnih zavodov, da večinoma enostavno nimajo kadrovskih oziroma arhitekturnih možnosti, da bi zagotovili ustrezno ločenost ob sumih okužb in obolevnosti, so izpostavili.

To je po mnenju direktorice nevladne organizacije Nataše Posel povsem nesprejemljivo. "Gre za pravico do zdravja stanovalcev, celo do življenja, pa tudi za pravico do varnosti pri delu in dostojnih delovnih pogojev za zaposlene," je poudarila.

Nenazadnje je treba po navedbah organizacije izpostaviti še, da je zahteva oblasti po zagotavljanju osamitev v domovih nezakonita. Po veljavni zakonodaji je za obolele z boleznijo covid-19 namreč obvezna popolna osamitev. Pravilnik o prijavi nalezljivih bolezni in posebnih ukrepih za njihovo preprečevanje in obvladovanje po njihovih navedbah v 12. členu določa, da se osamitev brez izjeme izvede v pooblaščenem zdravstvenem zavodu, in sicer v posebnem prostoru z zagotovljeno visoko stopnjo varnosti za preprečitev širjenja, so še zapisali v AI Slovenje.

"Koliko postelj bo država zagotovila v negovalnih bolnišnicah za covid-19, kamor bodo domovi lahko namestili okužene in bolne stanovalce?"

Društvo Srebrna nit - Združenje za dostojno starost pa odločevalce v javnem pismu poziva, naj povejo, koliko postelj bo država zagotovila v negovalnih bolnišnicah za covid-19, kamor bodo domovi lahko namestili okužene in bolne stanovalce. Rdeče cone v domovih po njihovem prepričanju niso rešitev za okužene stanovalce. Treba pa je tudi nemudoma sprejeti nove kadrovske normative v oskrbi in zdravstveni negi v socialno-varstvenih zavodih, so navedli.