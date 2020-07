Vojaki za denar

Države, kot sta Rusija in Turčija, za svoje vojaške pohode vse pogosteje najemajo tuje plačance. Spopadom ni videti konca, za borce pa ubijanje postane način življenja.

Ranjeni plačanec na strani vladnih sil

Muhamad je imel 17 let, ko je v njegovi domovini Siriji izbruhnila vojna. Pripravljal se je na študij inženirstva. Adnan je bil takrat star 30 let in je bil tesar v Homsu, ravno se mu je bil rodil tretji otrok.