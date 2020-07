Občina Izola ministrici Aleksandri Pivec plačala obisk, ki naj ne bi bil zgolj službene narave

Predsednica stranke DeSUS in kmetijska ministrica se je ponovno zapletla v afero

Aleksandra Pivec se iz tedna v teden otepa očitkov o tem, da zasebno spaja s službenim

Ljubljana/Izola, 30. julija - Televizija Slovenija je poročala, da je občina Izola kmetijski ministrici Aleksandri Pivec ob junijskem službenem obisku plačala več nočitev v tamkajšnjem hotelu. Pri čemer pa navaja, da naj bi se obisk raztegnil v zasebnega in da naj bi s prvotno izdanega hotelskega računa izhajalo, da sta tam bivala tudi sinova ministrice, kar Aleksandra Pivec sicer zanika.

V kabinetu ministrice so za STA pojasnili, da je bila Aleksandra Pivec od 12. do 14. junija gostja Občine Izola. V petek, 12. junija, sta z njenim strankarskim kolegom, županom Izole Danilom Markočičem podpisala pismo o nameri za vzpostavitev interaktivnega muzeja ribiške industrije v Sloveniji. Na pobudo občine je ministrica ta dan opravila še več delovnih srečanj ter pogovorov, ki so trajali do večera.

V soboto popoldne se je obisk ministrice nadaljeval z delovnimi sestanki v zvezi z ureditvijo javne ribiške infrastrukture v Izoli ter ogledom terena in pogovori o možnostih prijave projekta ureditve javne ribiške infrastrukture na javni razpis ministrstva.

V nedeljo pa je ministrica opravila več pogovorov na temo vinarstva v Istri. Obiskala je tudi kmetijo Markovič, kjer je na terenu prisluhnila izzivom, s katerimi se soočajo vinarji slovenske Istre.

Pravnik Rajko Pirnat pa svari, da lahko pride do konflikta interesov, če bi občina kandidirala na katerem od razpisov ministrstva. Morebitno plačilo za zasebne potrebe oziroma potrebe družinskih članov pa da v nobenem primeru ni dovoljeno in bi bilo kršitev zakona o integriteti.

Občina Izola je poravnala stroške dveh noči bivanja v hotelu za predstavnike ministrstva, saj je bila pobudnica in gostiteljica obiska.

Občina je plačala hotelske storitve v skladu z naročilom, "je pa ponudnik storitev obvestil plačnika, da je prišlo do napake pri obračunu turistične takse in naknadne izstavitve računa", so navedli v kabinetu.

Izolska občina je v hotel predhodno poslala naročilo za dve sobi s pogledom na morje od 12. do 14. junija. Končni račun pa nosi datum 29. julij.

Televizija Slovenija pa je razkrila račun, ki ga je štiri dni po bivanju ministrice hotel izdal občini, za plačilo 454 evrov, iz katerega je razvidno, da gre za hotelske storitve za Aleksandro Pivec in njena dva sinova. Medtem na končnem računu imen ni, cena pa je enaka tisti na predračunu.

Ministrica je v telefonskem pogovoru za televizijo med drugim pojasnila, da je bilo sprva res mišljeno, da bi prenočila v hotelu tudi sinova, na koncu pa da sta spala pri prijateljih. V njuno nesojeno sobo naj bi se nastanila varnostnika.

"Čas za najdražje, čas za družino".



Aleksandra Pivec na Instagramu 14. junija (ob fotografiji z morja)

Na občini so za televizijo navedli, da logično, da so ministrici plačali tridnevno bivanje, saj da je prišla na občinsko povabilo, tudi ministrica v tem ne vidi nič spornega.

Na televiziji pa so spomnili tudi na fotografijo z morja, ki jo je 14. junija Aleksandra Pivec objavila na Instagramu, spodaj pa zapisala: "Čas za najdražje, čas za družino".