Umrl je župan Velenja

Bojan Kontič je bil eden od vidnejših članov SD, dolgoletni poslanec državnega zbora in državni svetnik

Bojan Kontič

© arhiv Mladine

Umrl je velenjski župan Bojan Kontič, star 59 let. Bil je vidni član stranke SD, dolgoletni poslanec državnega zbora in državni svetnik. "Bil si steber socialne demokracije, ponos mesta Velenje," je zapisala predsedujoča SD Tanja Fajon.

Kontič je bil sprva zaposlen v velenjskem premogovniku, nato pa je poklicno kariero ustvaril kot politik. Med letoma 1991 in 1993 je bil zaposlen v predhodnici SD, Stranki demokratične prenove v Velenju, in bil sekretar izvršnega sveta velenjske občine.

Leta 1996 je bil prvič izvoljen v DZ. Med letoma 1998 in 2010 je bil podžupan velenjske občine, od leta 2010 pa do danes je bil velenjski župan. Lani se je upokojil in funkcijo opravljal nepoklicno. Leta 2014 je postal državni svetnik in funkcijo je opravljal vse do danes.

"Težke so besede in misli ob tvoji smrti. Bil si steber socialne demokracije, ponos mesta Velenje, na svoji zasebni in profesionalni poti si zaznamoval življenja mnogih, bil si človek z veliko začetnico in prijatelj. Marsikaj sem se naučila od tebe. Predvsem pa odločnosti, poguma in modrosti," je, kot so sporočili iz SD, zapisala Tanja Fajon.

Kontič je bil po njenih besedah človek, ki ni nikoli zapiral vrat, tudi, ko so ljudje razmišljali drugače. "Vedno si znal prisluhniti, predvsem pa spodbujati mlade, napredne in svobodno misleče ljudi. Pogrešala te bom. Ostal boš z nami. Moje iskreno sožalje družini in prijateljem."

Iz stranke so ob tem še sporočili, da je bil Kontič kot politik mnogo več kot le predstavnik velenjskega delavstva. Kot poslanec DZ si je prizadeval za uveljavitev obvezne delitve dobička med zaposlene, za enakomernost regionalnega razvoja in dosledno uveljavljanje ustavnega načela, da je Slovenija socialna država. Spoštoval je različnost in enake možnosti.

"V obdobju najhujše gospodarske in socialne krize je vodil poslansko skupino SD in v tem času skupaj s tovariši izboril največji dvig minimalne plače v zgodovini, zavaroval delovna mesta s subvencioniranjem delovnega časa v gospodarstvu in dosegel gospodarsko okrevanje," so dodali.

Predsednik državnega sveta Alojz Kovšca je na Twitterju v imenu državnega sveta svojcem izrazil in dodal, da bodo "kolega ohranili v lepem spominu".

Evropski poslanec Milan Brglez (S&D/SD) pa je na tem družbenem omrežju zapisal, da je Kontič "svojo zavezanost vrednotam socialdemokracije dokazoval s svojim delom in dejanji. Velenje in Slovenija sta izgubila velikega socialdemokrata in človeka".

Kot so za STA povedali na velenjski občini, je Kontič zaradi bolezni umrl danes dopoldne. Podrobnosti o odprtju žalne knjige, žalni seji in o pogrebu bodo z velenjske občine še sporočili. Vsem svojcem in najbližjim so izrekli globoko in iskreno sožalje.

V Velenju bodo morali izvoliti novega župana, saj se morajo ob smrti župana razpisati nadomestne volitve za trajanje do konca štiriletnega mandata. Volitve se opravijo v od 60 do 90 dneh od razpisa.