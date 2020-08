Pot do dobrih medijev, kot si jo predstavlja direktor vladnega urada za komuniciranje

Uroš Urbanija prosi javnost za pomoč pri "razkrivanju" in "objavljanju" medijev ter novinarjev, ki ne pišejo po nareku Janševe vlade

Uroš Urbanija, direktor vladnega urada za komuniciranje

Vršilec dolžnosti (v. d.) direktorja vladnega urada za komuniciranje Uroš Urbanija je na Twitterju javnost pozval, naj opozarja na novinarske prispevke, v katerih gre za domnevno manipulacijo. Njegov zapis, da mora javnost od vseh medijev in sodstva zahtevati enaka merila ter javno objavljati vsakega novinarja in sodnika, je naletel predvsem na negativne odzive. V opoziciji opozarjajo, da gre za ponovni pritisk na neodvisne novinarje.

Urbanija je v petek predlagal, naj javnost na prispevke z manipulativno vsebino opozarja z uporabo ključnika #stopmanipulacijam. Po njegovem mnenju mora javnost zahtevati enaka merila. "Javnost mora razkrivati in javno objavljati vsak medij, vsakega novinarja, vsakega sodnika, ki se očitno in brezsramno poslužuje manipulacij. Samo tako bomo dobili dobre medije," pa je tvitnil včeraj.

"Vlada s svojim ravnanjem predstavlja resno tveganje za medije, sodstvo in demokracijo."



Tanja Fajon,

predsedujoča SD

Na tvit so se ostro odzvali v nekaterih opozicijskih strankah. "Poziv, naj javnost razkriva in javno objavlja vsak medij, vsakega novinarja, vsakega sodnika, ki se očitno in brezsramno poslužuje manipulacij, spominja na ovaduštvo," je zapisala predsedujoča SD Tanja Fajon. Ocenila je, da "vlada s svojim ravnanjem predstavlja resno tveganje za medije, sodstvo in demokracijo".

Odziv predsednika LMŠ Marjana Šarca

"Če je javno razkrivanje način, da bomo dobili dobre medije, potem je razumevanje te vlade do zaščite novinarstva povsem zgrešeno. Namesto iskanja rešitev, ki bi omejile pritisk politike na medije in na sodstvo, vlada napada, žali, posega v neodvisnost. V ta namen nadaljuje tudi poskus prevzemanja medijskega prostora, zlorablja in manipulira z informacijami, in preko medijev, ki so ji blizu, tudi z lažmi ustvarja paralelno resnico," je med drugim dodala.

Kritičen je bil tudi predsednik LMŠ Marjan Šarec, ki je ocenil, da je nezaslišano, da se vodja vladnega urada za komuniciranje ukvarja s "takimi zadevami". Kot je zapisal na Twitterju, gre za "izvrševanje pritiska na neodvisne novinarje in sodstvo".

"V Levici ne bomo dopustili, da bi se to v Sloveniji kadarkoli zgodilo. Branili bomo vsakega napadenega novinarja in sodnika posebej, pri vseh poskusih posegov v sodstvo in medije pa uporabili vsa pravno dopustna sredstva, da jih preprečimo - vključno z referendumom."

V Levici pa so ocenili, da v.d. direktorja vladnega urada za komuniciranje "sporoča, da bi preganjal vsakega novinarja, ki je kritičen do vlade ali koalicijskih partnerjev, in vsakega sodnika, ki si drzne razsoditi v nasprotju z interesi vlade, njenega šefa ali največje vladne stranke". Kot so menili, vladi ni dovolj oblast v zakonodajni in izvršilni veji oblasti, podrediti si hoče tudi sodstvo in medije.

"V Levici ne bomo dopustili, da bi se to v Sloveniji kadarkoli zgodilo. Branili bomo vsakega napadenega novinarja in sodnika posebej, pri vseh poskusih posegov v sodstvo in medije pa uporabili vsa pravno dopustna sredstva, da jih preprečimo - vključno z referendumom," so izpostavili.

Poziv Uroša Urbanije na Twitterju in prvi odgovor ...

Kdo je Uroš Urbanija?

Uroš Urbanija je bi v času prve Janševe vlade notranjepolitični urednik pri Slovenski tiskovni agenciji (STA), prej je za Družino poročal, kaj se dogaja v Vatikanu, saj je bil v tistem času lektor za slovenski jezik na rimski univerzi La Sapienza. Leta 2012, v času druge Janševe vlade, se je zavihtel na položaj urednika MMC RTV SLO, ki je pod njegovim urednikovanjem dajal prednost desnim političnim temam in pogledom. Enako je bilo v času, ko je urednikoval na Planetu TV. Za zasluge je med drugim prejel Jurčičevo nagrado, ki jo podeljujejo večinoma novinarjem, ki so jim blizu prepričanja desnice, med prejemniki so denimo tudi Danilo Slivnik, Alenka Puhar, Rosvita Pesek, Peter Jančič, Dejan Steinbuch, Miro Petek in Jože Možina (nagrajen dvakrat).

Političnega prepričanja Urbanija ni nikoli skrival, na eni izmed okroglih miz, ki jih je pripravil kulturni forum SDS, je dejal, da je »sicer svoboda govora v Sloveniji načelna, v javnem prostoru pa da mediji drugače mislečih ne upoštevajo oziroma da je svoboda govora zaradi deformiranosti medijev le na papirju. Novinarji pa še vedno delujejo kot družbenopolitični delavci.« Bil je tudi urednik Nova24TV.