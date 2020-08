Aleksandra Pivec ima najmanj etično dolžnost, da javnosti pojasni obisk na Krasu

Strokovnjaki opozarjajo, da nejasne okoliščine obiska kmetijske ministrice vzbujajo dvom o njeni integriteti

Utrinek iz promocijskega spota podjetja Vinakras, v katerem nastopa kmetijska ministrica Aleksandra Pivec. Še vedno ne povsem pojasnjen obisk, za katerega se ne ve, do katere mere je bil zasebne oziroma službene narave, je sprožil niz dodatnih raziskovanj, ki so razkrila, da je ministrica vpletena v še več domnevno spornih promocij.

Kmetijska ministrica Aleksandra Pivec bi morala račune, povezane z obiskom Krasa in podjetja Vinakras Sežana, po mnenju štirih strokovnjakov razkriti, ker nejasne okoliščine obiska vzbujajo dvom o njeni integriteti.

Ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Aleksandra Pivec je 23. julija za oddajo 24ur Zvečer dejala, da ni dolžna pojasnjevati svojih zasebnih in družinskih dejavnosti. Tako se je odzvala na vprašanje voditelja Uroša Slaka, ali je podjetje Vinakras Sežana 25. in 26. junija obiskala službeno. Je pa izjavila, da je bil prvi dan obiska zaseben, drugi dan pa je bila gostja podjetja.

»Javnost od ministrov pričakuje popolno neodvisnost in nepristranskost do vseh gospodarskih družb, ki poslujejo v državi, kar je zagotovo dvomljivo pri podjetjih, ki ministrom ponujajo kakršnekoli brezplačne storitve,« je še opozoril docent z mariborske pravne fakultete Miha Šepec.

Miha Šepec,

docent z mariborske pravne fakultete

Pravica javnosti, da izve, kdo je plačal zasebni del gostovanja ministrice, je še toliko večja, ker je svojo družino z objavami o obisku na Krasu javno izpostavila sama, je poudarila odvetnica Jasna Zakonjšek.

Ministrstvo je po zakonu o dostopu do informacij javnega značaja dolžno pojasniti, ali je plačalo za službeni del poti ministrice in koliko, medtem ko Aleksandra Pivec javnosti svojih zasebnih dejavnosti po tem zakonu ni dolžna pojasnjevati, saj ne gre za informacije javnega značaja.

