Tudi poslanci iz ministričine stranke DeSUS od Aleksandre Pivec zahtevajo konkretna pojasnila

Ministrica Pivec pred ponedeljkom poslancem ne bo pojasnila afer, ki so jih v zadnjih dneh razkrili novinarji

Ministrica Aleksandra Pivec se je odločila, da bo dala prednost dopustu ...

© arhiv Mladine

V poslanski skupini DeSUS od predsednice stranke Aleksandre Pivec enotno zahtevajo konkretna pojasnila o ravnanjih, povezanih z obiskom podjetja Vinakras in občine Izola. Pojasnila pričakujejo na petkovem sestanku v prostorih DZ, so sporočili iz poslanske skupine, a kot kaže, se bo ministrica za kmetijstvo zaradi odsotnosti z njimi sestala šele prihodnji teden.

Poslanci DeSUS so danes razpravljali o nadaljnjih korakih po medijskih razkritjih nekaterih domnevno spornih ravnanj predsednice stranke in kmetijske ministrice Aleksandre Pivec. Nanjo namreč letijo očitki glede gostovanja in plačila nočitev na dveh službenih obiskih, in sicer v Izoli ter v podjetju Vinakras.

Ministrica Pivec je očitke o koruptivnem ravnanju zavrnila, dodatna pojasnila pa napovedala za čas po dopustu, kar je za političarko oziroma predstavnico vlade precej nenavadno. Poslanci DeSUS zdaj pričakujejo, da bo to storila že ta petek. Od predsednika sveta stranke Tomaža Gantarja pa zahtevajo, da najpozneje do 25. avgusta skliče sejo sveta stranke, so še zapisali v poslanski skupini DeSUS.

Medtem se je ministrice Pivec oglasila na Twitterju. "Zaradi odsotnosti se bom s poslanci poslanske skupine DeSUS sestala takoj, ko se vrnem v Ljubljano (predvidoma naslednji ponedeljek), kjer bom poslancem podala vsa pojasnila, povezana z mojim delom," je napovedala.

"Zaradi odsotnosti se bom s poslanci poslanske skupine DeSUS sestala takoj, ko se vrnem v Ljubljano (predvidoma naslednji ponedeljek), kjer bom poslancem podala vsa pojasnila, povezana z mojim delom."



Aleksandra Pivec,

ministrica za kmetijstvo

Poraba občinskega denarja zanima tudi nekatere v izolski občini, je poročal Radio Slovenija. Podžupan Aleksej Skok, sicer tudi občinski svetnik iz vrst SD, meni, da bi morala plačila stroškov reprezentance, za kar skrbi županov kabinet, zanimati tudi nadzorni občinski odbor. Predsednik odbora pravi, da to ni njihova pristojnost, še poroča radio.

V koalicijskih vrstah so z ocenami njenih ravnanj za zdaj previdni, ostrejši pa so v opoziciji, po mnenju LMŠ in Levice bi ministrica morala odstopiti. Predhodni postopek v zadevi Vinakras že vodi Komisija za preprečevanje korupcije, v okviru tega pa bo preverila tudi obisk v Izoli.

Medtem se je pojavila tudi objava oglaševanja določenega frizerskega salona in kozmetičnih izdelkov, ki jih je Aleksandra Pivec objavila na svojem profilu na Instagramu, včeraj pa je TV Slovenija razkrila tudi novo zgodbo o spreminjanju podatkov na računih, povezanih z nočitvami ministrice in njenih družinskih članov.