V Italiji protitelesa razvilo 1,5 milijona ljudi

Po oceni italijanskega statističnega urada je okoli 2,5 odstotkov Italijanov razvilo protitelesa proti novemu koronavirusu

V Italiji je protitelesa proti novemu koronavirusu po oceni italijanskega statističnega urada Istat razvilo skoraj 1,5 milijona ljudi, kar je okoli 2,5 odstotka Italijanov. To je šestkrat več od števila potrjenih primerov okužbe v Italiji. Zabeležili so jih okoli 248.000.

Raziskavo prisotnosti protiteles v krvi prebivalcev Italije so izvedli na reprezentativnem vzorcu 64.660 ljudi med 15. majem in 15. julijem, poročajo tuje tiskovne agencije. Testirati so nameravali 150.000 ljudi, a tega zaradi izvajanja raziskave v izrednih razmerah niso storili.

Na podlagi začasnih rezultatov raziskave ocenjujejo, da je protitelesa razvilo okoli 2,5 odstotka od približno 60 milijonov prebivalcev Italije oziroma 1.482.000 ljudi.

Pri tem so velike razlike med posameznimi deli države. V Lombardiji, ki je najhuje prizadeta italijanska dežela v epidemiji covida-19, je protitelesa razvilo 7,5 odstotka ljudi. Na jugu Italije pa ta delež znaša manj kot en odstotek.

V državi so sicer doslej potrdili več kot 248.000 primerov novega koronavirusa, pri čemer je umrlo več kot 35.000 bolnikov s covidom-19. V ponedeljek popoldne je zdravstveno ministrstvo sporočilo, da so v zadnjih 24 urah potrdili 159 novih okužb, umrlo je 12 ljudi.