VIDEO: Eksplozije v Bejrutu terjale najmanj 27 življenj, okoli 2500 ranjenih

Libanonski mediji so objavili posnetke ljudi, ki so ujeti pod ruševinami. Bolnišnice naj bi bile že polne in pozivajo k donacijam krvi.

Eksplozije v libanonski prestolnici Bejrut so danes terjale več deset življenj, ranjenih je okoli 2500 ljudi, je drevi sporočil minister za zdravje Hamad Hasan. Eksplozije so odjeknile popoldne v pristanišču, najverjetneje v skladišču z eksplozivnimi materiali, poročajo tuje tiskovne agencije.

Minister je sporočil, da je v eksplozijah umrlo najmanj 27 ljudi, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Eksplozije so odjeknile popoldne v pristanišču. Varnostne sile so za javnost zaprle celotno območje pristanišča, dostop je dovoljen le reševalcem, gasilcem in svojcem delavcev, ki so zaposleni na območju. Pristanišče je ujeto v temen dim. Obstajajo različna poročila, ali je požar izbruhnil že pred ali po eksploziji.

93tV6-0Ugwk

Vse več namigov je, da je eksplozija odjeknila v skladišču z eksplozivnim materialom. Generalmajor Abas Ibrahim je libanonskim medijem sicer povedal, da je najverjetneje vir eksplozije skladišče v pristanišču, kjer so shranjevali eksplozivne materiale. Šlo naj bi za material, ki so ga zasegli pred leti. Napovedal je preiskavo incidenta.

Libanonski predsednik Michel Aoun je danes sklical nujni sestanek sveta za obrambo. V državi pa bo v sredo dan žalovanja, je razglasil premier Hasan Diab. Premier je danes zagotovil tudi, da bodo našli odgovorne za nesrečo.

Libanonski mediji so objavili posnetke ljudi, ki so ujeti pod ruševinami, med njimi nekateri krvavi. Bolnišnice naj bi bile že polne in pozivajo k donacijam krvi. Ministrstvo za zdravja pa poziva vse, ki so usposobljeni na področju zdravstva, naj se javijo za prostovoljce pri najbližji ustanovi.

Eksplozije so slišali celo v Nikoziji na Cipru, ki je od Bejruta oddaljena okoli 240 kilometrov.

Pomoč Libanonu so po eksplozijah že ponudili voditelji Francije, Cipra, Irana ter Evropske unije, poroča britanski BBC.

Po poročanju dopisnika francoske tiskovne agencije AFP so škodo utrpeli skoraj vsi lokali in trgovine v četrti Hamra, ponekod so uničene celotne izložbe, hudo poškodovani so tudi avtomobili na ulicah. Ponekod so ljudje zapustili avtomobile sredi ulice, v njih pa so bile sprožene varnostne zračne blazine.

PLOwKTY81y4

Močne eksplozije so čutili po skoraj celem mestu, nekatera območja pa so ostala brez elektrike. "Stavbe se tresejo," je tvitnil eden od prebivalcev. Drugi so pisali, da se je eksplozijo slišalo čez celo metropolo. O škodi in močnem šoku po eksploziji poročajo iz skoraj celega mesta, ulice so polne razbitega stekla.

Eksplozije so odjeknile v času, ko se Libanon sooča z najhujšo gospodarsko krizo v zadnjih desetletjih in pred petkovo objavo obsodbe za umor libanonskega premierja Rafika Haririja leta 2005. Umora so obtoženi štirje člani šiitskega gibanja Hezbolah, ki jim bo sodišče v Haagu izreklo razsodbo v odsotnosti.

7GYWC_UR1ZU