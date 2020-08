Alarmanten porast kibernetskega kriminala v času pandemije

"Napadalci izkoriščajo strah in negotovost, ki ju povzročajo negotove socialne in ekonomske razmere, ki so nastale zaradi covida-19," je dejal generalni sekretar Interpola Jürgen Stock

© Geralt / Pixabay

Interpol je opozoril na alarmanten porast kibernetskega kriminala v času pandemije covida-19. Napadalci to, da ljudje delajo od doma, izkoriščajo za napade na večje institucije. Okrepilo se je tudi število napadov na zdravstvene ustanove.

"Hitrost naraščanja števila napadov je alarmantna. Napadalci izkoriščajo strah in negotovost, ki ju povzročajo negotove socialne in ekonomske razmere, ki so nastale zaradi covida-19," je povedal generalni sekretar Interpola Jürgen Stock, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Dodal je, da večja odvisnost ljudi od interneta ustvarja tudi nove priložnosti za kibernetske kriminalce, saj številna podjetja in posamezniki nimajo posodobljene kibernetske zaščite.

Organizacija s sedežem v Lyonu je ugotovila, da so se napadalci preusmerili s posameznikov in malih podjetij na velike korporacije, vlade in kritično infrastrukturo. Proti kritični infrastrukturi in zdravstvenim ustanovam vse bolj uporabljajo škodljivo programsko opremo, so sporočili iz Interpola.

Od januarja do aprila je zasebni partner Interpola v povezavi s covidom-19 zabeležil 907.000 neželenih oziroma spam sporočil in 737 incidentov, povezanih s škodljivo programsko opremo. Odkrili so tudi 48.000 lažnih internetnih naslovov, prek katerih lahko na primer od uporabnika pridobijo zaupne podatke.

V prvih dveh tednih aprila je naraslo število napadov, v katerih od uporabnikov zahtevajo denar, če želijo, da bi jim računalnik znova deloval. Okrepilo pa se je tudi širjenje lažnih novic in dezinformacij, ki včasih vsebujejo tudi škodljivo programsko opremo.

V agenciji so poudarili, da se bo trend nadaljeval in da je v bližnji prihodnosti nadaljnji porast kibernetskega kriminala zelo verjeten. "Zaradi ranljivosti, povezanih z delom od doma, in potenciala za večje finančne koristi bodo kibernetski kriminalci še okrepili svoje aktivnosti in razvili bolj napredne in prefinjene metode," so pojasnili.

Ko bo dostopno cepivo proti covidu-19, pa bo verjetno prišlo do novega porasta v phishingu, povezanem s temi medicinskimi proizvodi, kot tudi pri vdiranju v omrežja in kibernetskih napadih za krajo podatkov, so še izpostavili na Interpolu.