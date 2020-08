Nemčija ne more samovoljno opustiti postopka zoper Madžarsko

Po pojasnilih kabineta nemške kanclerke Angele Merkel bo Nemčija v okviru svojih zmožnosti omogočila postopek presoje morebitnega kršenja vrednot EU na Madžarskem

»Nemška kanclerka Angela Merkel je obljubila, da bo v času nemškega predsedovanja EU, torej do konca leta 2020, opuščen postopek iz člena 7 proti Madžarski,« je 21. julija o zaključku srečanja voditeljev držav EU poročala Nova24TV.si. Kot je znano, so tega dne voditelji evropskih držav dosegli dogovor o skladu za okrevanje zaradi pandemije covida-19 in proračunu EU.

Postopek ugotavljanja, ali v neki državi članici obstaja očitno tveganje za kršitev vrednot EU, po 7. členu pogodbe o delovanju Evropske unije, je proti Madžarski leta 2018 sprožil evropski parlament.

Pravila postopka po 7. členu evropske pogodbe pa določajo, da mora končno odločitev sprejeti Svet EU kot celota, ne samo ena država članica. Nemčija zato ne more samovoljno opustiti postopka zoper Madžarsko.

Ker Nemčija trenutno predseduje Svetu EU, ima Merkel velik vpliv na urnike in vsebino zasedanj Sveta in tako lahko vpliva na hitrost postopka proti Madžarski, je pojasnila Janja Hojnik z mariborske pravne fakultete.

