5G: Huawei slovenski vladi ponuja sporazum o neprisluškovanju

Huawei želi slovenski vladi zagotoviti, da ne bo dopustil uporabe svoje tehnologije za nadzor

Huawei Technologies je po objavi namere sklenitve skupne izjave Slovenije in ZDA o varnosti omrežja 5G pripravljen na pogovore s slovensko vlado in njenimi strokovnjaki o varnostnih vprašanjih tehnologije 5G. Vladi ponuja podpis sporazuma o neprisluškovanju, s katerim bi zagotovil, da ne bo dopustil uporabe svoje tehnologije za nadzor.

"Podpis skupne izjave Slovenije in ZDA glede uvajanja 5G v Sloveniji ne bo pripomogel k večji kibernetski varnosti države," je poudaril regijski podpredsednik Huawei Technologies Radoslaw Kedzia. Označevanje posameznih podjetij kot visoko tvegane dobavitelje pri uvajanju 5G brez kakršnihkoli dokazov pa po navedbah družbe predstavlja še eno nerazumljivo potezo ZDA.

"ZDA do danes niso predložile nobenih dokazov, s katerimi bi podprli svoje obtožbe na račun našega podjetja. Na podlagi številnih raziskav strokovnjakov za kibernetsko varnost bo kibernetska kriminaliteta obstajala ne glede na to, katero opremo dobavitelj uporablja. Nobenega trdnega dokaza ni, da bo izključitev enega dobavitelja zagotovila tudi varnejša omrežja. Bo pa povzročila manjšo konkurenčnost na trgu in višje cene, ki jih bodo na koncu plačali potrošniki," je dejal Kedzia.

V družbi so zagotovili, da podpirajo evropski pristop in sklop varnostnih ukrepov EU za 5G, ki bodo učinkovito nadgradili varnost omrežij 5G in naslovili tveganja kibernetske varnosti z nizom merljivih in preverljivih kriterijev, ki bi morali za vse dobavitelje veljati enako. Politizacija vprašanj kibernetske varnosti po njihovem ne more in ne bo zmanjšala varnostnih tveganj. Zato so nekatere od evropskih držav, na katere so se ZDA obrnile s podobno zahtevo po skupni deklaraciji, podpis zavrnile.

Radoslaw Kedzia,

regijski podpredsednik Huawei Technologies

"Huawei spoštuje vse zakone in predpise v državah in regijah, kjer deluje. Nikoli ne bi škodoval interesom katerekoli države in enako velja za Slovenijo. Huawei do danes ni imel večjih incidentov kibernetske varnosti v več kot 170 državah, v katerih deluje, vključno s Slovenijo," je še poudaril Kedzia.

Huawei in kitajska telekomunikacijska tehnologija nasploh sta se znašla pod plazom kritik ameriškega predsednika Donalda Trumpa, ker naj bi kitajski vladi omogočala prikrit dostop do podatkov uporabnikov omrežij 5G po svetu. Pri Huaweiju obtožbe ves čas odločno zanikajo. ZDA si že nekaj časa prizadevajo druge države odvrniti od sodelovanja s Huaweijem, med ZDA in Kitajsko pa se trenja tudi na drugih področjih v zadnjem času precej stopnjujejo.

Ameriški zunanji minister Mike Pompeo bo po nedavnih navedbah češkega portala Lidovky sredi avgusta obiskal Prago, Dunaj, Poljsko in Ljubljano, česar v nobeni od teh držav doslej niso potrdili. Pogovori Pompea z zavezniki v Evropi naj bi bili med drugim namenjeni novi digitalni infrastrukturi, znotraj tega pa tudi gradnji omrežja 5G in morebitnemu podpisu skupne izjave.

