Libanon žaluje po uničujočih eksplozijah: najmanj 100 mrtvih, več kot 4000 ranjenih

Libanonski predsednik Michel Aoun je povedal, da je bilo v skladišču 2750 ton amonijevega nitrata, ki šest let ni bil varno shranjen. To je označil za nesprejemljivo.

V Libanonu se je danes začelo tridnevno žalovanje po uničujočih eksplozijah, ki sta v torek odjeknili v prestolnici Bejrut. Po najnovejših podatkih libanonskega Rdečega križa je v eksplozijah umrlo najmanj sto ljudi, več kot 4000 jih je bilo ranjenih, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Siloviti eksploziji sta odjeknili v torek pozno popoldne po krajevnem času v bejrutskem pristanišču, najverjetneje v skladišču z eksplozivnimi snovmi.

Vzrok eksplozij še ni znan. Oblasti so v zvezi z dogodkom v torek uvedle preiskavo. Premier Hasan Diab je v torek v televizijskem nagovoru zagotovil, da bodo našli odgovorne za tragedijo in da bodo plačali.

Libanonski predsednik Michel Aoun je povedal, da je bilo v skladišču 2750 ton amonijevega nitrata, ki šest let ni bil varno shranjen. Premier pa je na nujni seji sveta za obrambo dejstvo, da je bilo toliko amonijevega nitrata toliko časa shranjenega brez varnostnih ukrepov, označil za nesprejemljivo, je po poročanju AFP sporočil njegov tiskovni predstavnik.

Amonijev nitrat je bela sol brez vonja, ki se najpogosteje uporablja kot gnojilo ali eksploziv. V preteklosti je že bil vzrok več industrijskih nesreč, med drugim leta 2001 v kemični tovarni v francoskem Toulousu, kjer je umrlo 31 ljudi.

Eksploziji so čutili po vsem Bejrutu, slišali pa so ju celo v okoli 240 kilometrov oddaljeni Nikoziji na Cipru. Ameriški institut za geofiziko ju je zaznal kot potres z magnitudo 3,3.

Aoun je za danes sklical nujno sejo vlade ter napovedal, da bodo v Libanonu za dva tedna razglasili izredne razmere. Sporočil je tudi, da bo vlada sprostila za 100 milijard libanonskih funtov (okoli 56 milijonov evrov) sredstev za izredne razmere.

Od danes v državi velja tridnevno žalovanje za žrtvami eksplozij. Po najnovejših podatkih libanonskega Rdečega križa je umrlo najmanj sto ljudi, več kot 4000 jih je bilo ranjenih. V sporočilu za javnost so še zapisali, da njihove ekipe v ruševinah še vedno iščejo morebitne preživele. Pričakovati, je da bo število smrtnih žrtev in poškodovanih še naraslo.

k51L0MkRO8E

Vodja libanonskega Rdečega križa George Kettani je eksploziji v torek označil za veliko katastrofo.

O škodi in močnem šoku po eksplozijah poročajo iz skoraj celotne libanonske prestolnice, ulice so bile polne razbitega stekla.

Do eksplozij je prišlo v času pred petkovo objavo obsodbe za umor libanonskega premierja Rafika Haririja leta 2005. Umora so obtoženi štirje člani šiitskega gibanja Hezbolah, ki jim bo posebno sodišče za Libanon v Haagu izreklo sodbo v odsotnosti.

krZs5rjvERQ

Slovenski vojaki v Libanonu na varnem

Vsi pripadniki Slovenske vojske, ki sodelujejo v misiji Unifil v Libanonu, so živi in zdravi ter na varnem, je pozno v torek po eksploziji, ki je v Bejrutu terjala številne žrtve, tvitnil obrambni minister Matej Tonin.

"Grozljive fotografije, ki prihajajo iz Bejruta, pričajo o veliki tragediji, ki je prebivalce doletela v že tako zahtevnih časih. Iskreno sožalje svojcem žrtev, nocoj bom v svojih molitvah z njimi," je še zapisal Tonin.

Slovenija v misiji Unifil, ki deluje na jugu Libanona, sodeluje od leta 2006, trenutno so tam trije pripadniki Slovenske vojske. Njihove naloge med drugim vključujejo nadzor razmejitvene črte med Libanonom in Izraelom ter vseh vstopnih točk v južni Libanon.

Sožalje družinam žrtev so izrazili tudi na slovenskem zunanjem ministrstvu, kjer so prek Twitterja vsem ranjenim zaželeli tudi hitro okrevanje. Ministrstvo je izrazilo solidarnost Slovenije z Libanonom v tem težkem času.

Odzvala se je tudi predsednica SD Tanja Fajon, ki je v tvitu izrazila upanje na hitro pomoč Slovenije, EU in mednarodne skupnosti.

iPrzCQBQ2hs