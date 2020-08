Ebay med pandemijo krepko povečal prihodke in dobiček

Prek Ebayevih platform je bilo v četrtletju prodanih za 27,1 milijarde dolarjev blaga oz. 26 odstotkov več kot lanskem drugem trimesečju

© Pixabay

Ameriški spletni trgovec Ebay je v drugem četrtletju letos, ko je spletno nakupovanje med pandemijo novega koronavirusa poskočilo, zabeležil 2,87 milijarde dolarjev prihodkov od prodaje, kar je 18 odstotkov več kot v enakem obdobju lani. Čisti dobiček je porasel za 85 odstotkov na 740 milijonov dolarjev, je v torek po zaprtju borze objavila družba.

Čisti dobiček je znašal 1,08 dolarja na delnico, medtem ko so analitiki napovedovali 1,06 dolarja. Tudi prihodki so bili boljši od pričakovanj, analitiki so v povprečju napovedovali 2,8 milijarde prihodkov od prodaje, je poročal ameriški poslovni medij Bloomberg. Delnica se je kljub temu v poborznem trgovanju pocenila.

Prek Ebayevih platform je bilo v četrtletju prodanih za 27,1 milijarde dolarjev blaga oz. 26 odstotkov več kot lanskem drugem trimesečju. Število uporabnikov se je v obdobju povečalo za osem milijonov, je povedal glavni izvršni direktor Jamie Iannone.

Dodal je, da so z okrepljenim marketingom privabili na desettisoče novih malih trgovcev, ki so iskali prodajne poti, potem ko so morali zapreti svoje fizične trgovine. Ebay je s tem zadostil povečanemu povpraševanju sprva po maskah in razkužilu za roke, kasneje pa tudi po prenosnih računalnikih, pisarniškem pohištvu in opremi za fitnes, ko so ljudje delali od doma in so bile telovadnice zaprte.

Družba je izboljšala napoved poslovanja v celotnem letu, in sicer pričakuje med 3,47 in 3,59 dolarja čistega dobička na delnico in 10,75 milijarde dolarjev prihodkov od prodaje. Konec aprila je Ebay napovedal 9,76 milijarde dolarjev prihodkov od prodaje.