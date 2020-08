»Ali župan v javnost spet namerno pošilja zavajajoče informacije?«

Kultura v Cerknem ostala brez pomembnega razpisa, umetniki opozarjajo na nižanje demokratičnosti

Delavnica kolažiranja "Svetovi drugih" Tee Hvala in tandema Small but dangers v sklopu večjega dogodka "Biotehnologijo (in koktajle) ljudem!", ki je potekal v C.M.A.K.-u. leta 2015 v sodelovanju z umetnico Robertino Šebjanič

© arhiv C.M.A.K.

Zaradi novice o ukinitvi pomembnega razpisa za kulturo v občini Cerkno, so Tea Hvala, Simon Hudolin in Mateja Rojc na Cerkljanske novice poslali odprto pismo, "zastavljeno kot javno vprašanje županu Občine Cerkno in njenim svetnikom. Je tudi priložnost za razmislek širše javnosti o pomenu lokalne kulturne politike in samovolji njenih predstavnikov". V njem opozarjajo, da je Slovenija z vstopom na neoliberalni zahod začela z novo kulturno politiko, ki poklicne kulturne ustvarjalce obravnava kot podjetnike, nevladne organizacije pa je umestila v zasebni sektor, čeprav oboji delujejo v javnem interesu. Kultura se mora zato za javni denar boriti prek razpisov, kar "samo po sebi ne omogoča večje avtonomije in svobode ustvarjalcev in producentov, saj so zahteve v razpisih rezultat kulturne politike tistega, ki objavi razpis".

Da bi se temu izognili, so v Cerknem poskušali finance demokratično razdeliti med zainteresirane, s snovanjem "Lokalnega programa za kulturo za obdobje 2015-2018", ki je "pokazal na globoko vrzel med ljubiteljsko in mednarodno uveljavljeno profesionalno kulturo". Prepoznan je bil potencial kulturnih profesionalcev, zaradi katerih so v občini uvedli nov razpis za inovativne projekte na področju kulture.

"Kljub vsakoletnemu nižanju sredstev za ta razpis, je bil leta 2019, torej po koncu obdobja, za katerega je veljal omenjeni program za kulturo, zopet objavljen. Za leto 2020 pa se je župan (očitno s privolitvijo svetnikov) odločil, da ga ukine," so še zapisali v pismu. O njegovi ukinitvi niso obvestili nikogar. Z razpisnim denarjem so ustvarili serijo radijskih oddaj Pisani svet, Pobarvanko: Ich Uberrasche, dvojezični fotozin Razkorak/Discord, samostojne razstave Defonija, Zima Zima Bum Bum Čao in Ritual - rekonstrukcija, turistično vodstvo po spominskih obeležjih ženskam v Cerknem, serijo ročno izdelanih knjig umetnike Slikanice in druge.

"Da bi bila mera polna, je župan v svojem javnem pozivu, naj se prijavljamo na ostale razpise, ponovno »pozabil« pojasniti bistveno: da se poklicne umetnice in drugi vrhunski delavci v kulturi nanje sploh ne moremo prijavljati kot posamezniki, če že, pa samo z zelo specifičnimi projekti. Ali župan tega res ne ve? Ali pa se le spreneveda in v javnost spet namerno pošilja nepopolne in zavajajoče informacije?"



Tea Hvala

Ukinitve razpisa umetniki ne razumejo, kot ne razumejo, "zakaj ukiniti razpis za profesionalno kulturo, ko pa je ta zaradi posledic ukrepov za zajezitev epidemije covid-19 med najbolj prizadetimi področji. S takimi ukrepi bo občina težko zadržala beg možganov in padanje cerkljanske kulture na raven slovenskega povprečja". Županov dopis, ki so ga prejeli v juniju, naj bi izražal lokalizem in provincionalizem lokalne politike. Župan pa jim je odgovoril tudi na uradni spletni strani občine, rekoč, da "Občina letos daje več poudarka izvedbi obeležitev Bevkovih dnevov" in, da se lahko prijavijo na ostale tri še obstoječe razpise.

Razen v prvem letu so na razpisu podelili med 1000 in 2000 evrov. Njegov odgovor je v zapisu na Facebooku dodatno problematizirala Tea Hvala, ki opozarja, da župan ni povedal, "kdaj bo občina začela načrtovati dolgoročni plan kulturne politike,” h kateremu je pozival, tako kot “ni povedal, kdo bo pri tem sodeloval". Problematičen se ji zdi tudi odgovor župana, da so razpis ukinili, ker število prijaviteljev vztrajno pada, saj meni, da je tak ukrep za prihodnost povsem nespodbuden. Za konec Tea Hvala župana še sprašuje: "Da bi bila mera polna, je župan v svojem javnem pozivu, naj se prijavljamo na ostale razpise, ponovno »pozabil« pojasniti bistveno: da se poklicne umetnice in drugi vrhunski delavci v kulturi nanje sploh ne moremo prijavljati kot posamezniki, če že, pa samo z zelo specifičnimi projekti. Ali župan tega res ne ve? Ali pa se le spreneveda in v javnost spet namerno pošilja nepopolne in zavajajoče informacije?"

Žal se navzven zdi, da se ob slabem dialogu s profesionalnimi kulturniki v občini in takisto slabem dialogu z mladinskim centrom CMAK, cerkniški župan Gašper Uršič vse bolj izogiba kulturi, ki je še nedavno v Cerkno privabljala množice z vseh koncev dežele in širše. Zanašanje na ljubiteljsko kulturo pa lahko, sploh na periferiji, vodi v konzervativne in že davno preživete kulturne prakse.