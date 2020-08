Slavni rock glasbenik bo tožil Trumpa

Neil Young bo tožil ameriškega predsednika zaradi uporabe njegovih pesmi med volilno kampanjo

Donald Trump

© Flickr

Kantavtor Neil Young bo tožil ameriškega predsednika Donalda Trumpa, da bi mu preprečil nadaljnje predvajanje njegovih pesmi med volilnimi zborovanji, piše v tožbi, objavljeni na rockerjevi spletni strani.

Young v tožbi navaja kršitev avtorskih pravic za uporabo pesmi Rockin' In The Free World in Devil's Sidewalk na različnih Trumpovih zborovanjih, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

"Tožnik s čisto vestjo ne more dopustiti, da se njegova glasba uporablja za sporno, neameriško kampanjo omejenosti in sovraštva," piše v tožbi.

Young zahteva odškodnino v vrednosti do 150.000 dolarjev (126.000 evrov) za posamezno kršitev. Glasbenik se je doslej že večkrat javno pritožil in Trumpa pozval, naj preneha predvajati njegove uspešnice na zborovanjih, a brez uspeha.

V Kanadi rojeni glasbenik, ki je sedaj državljan ZDA, je v začetku leta Trumpa označil za "sramoto moji državi" in naznanil podporo Berniju Sandersu.

Young pa ni edini, ki se je pritožil zaradi zlorabe njegovih pesmi med Trumpovo kampanjo. Podobne težave imajo tudi Pharrell Williams, Rihanna, Aerosmith, Adele in lastniki zapuščine pevca Princea.

Minuli mesec so Mick Jagger, Michael Stipe in Sheryl Crow podpisali izjavo z zahtevo, naj politiki pred predvajanjem njihovih pesmi na volilnih zborovanjih pridobijo soglasje.

