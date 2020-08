Nedopusten zapis uslužbenca ministrstva, ki ga je delil tudi Vinko Gorenak

Uslužbenec ministrstva za notranje zadeve Borut Jakopin je na Twitterju centre za socialno delo med drugim opisal kot "leglo feministk", "zafrustriranih žensk" in "poženščenih beta fantkov"

Nedopusten zapis Boruta Jakopina na Twitterju, ki ga je delil tudi Vinko Gorenak

© Twitter

V sindikatu centrov za socialno delo so opozorili, da je uslužbenec ministrstva za notranje zadeve s svojim zapisom na Twitterju na njihov račun "nedopustno posegel v integriteto in dostojanstvo strokovnih delavcev CSD". Dodatno pozornost je zapis zbudil, ker ga je poobjavil tudi državni sekretar v kabinetu predsednika vlade (KPV) Vinko Gorenak, ki ga je kasneje sicer umaknil.

V Sindikatu centrov za socialno delo (CSD) Slovenije SINCE07 so varuha človekovih pravic Petra Svetino danes pozvali k obsodbi zapisa uslužbenca ministrstva za notranje zadeve Boruta Jakopina. Ta je namreč centre za socialno delo med drugim opisal kot "leglo feministk", "zafrustriranih žensk" in "poženščenih beta fantkov".

V sindikatu ocenjujejo, da je Jakopin, ki je na notranjem ministrstvu sicer pooblaščenec za varstvo osebnih podatkov, s tem nedopustno posegel v integriteto in dostojanstvo strokovnih delavcev CSD. Gre za kršenje ustavne pravice do osebnega dostojanstva in za sovražni govor, nedostojen kogarkoli, še posebej pa visokega uslužbenca MNZ, so opozorili.

Od varuha v sindikatu zato pričakujejo, da bo postopal skladno s pooblastili, opozoril na nedopustnost takšnega ravnanja in predlagali ukrepe, s katerimi bi v prihodnje preprečili takšna neprimerna in nedopustna ravnanja.

Zapis na Twitterju je sicer dodatno pozornost vzbudil tudi zato, ker ga je na svojem računu sprva poobjavil državni sekretar v kabinetu predsednika vlade (KPV) Vinko Gorenak. Ta je pozneje svojo poobjavo umaknil.

Z ministrstva za notranje zadeve so danes v odzivu za medije sporočili, da zagovarjajo spoštljivo in dostojno komunikacijo. Ocenili so, da je bila konkretna objava njihovega uslužbenca skrajno neprimerna in da se od nje distancirajo. Dodali so, da Jakopin pri svojem delu ne razpolaga in ne dostopa do osebnih podatkov zaposlenih v centrih za socialno delo. Ali bodo zoper uslužbenca kakor koli ukrepali, pa še ni znano.

Minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Janez Cigler Kralj je sicer v torek v izjavi na Kanalu A v zvezi s tem zapisom pozval k spoštljivi komunikaciji, predvsem, ker je govora o tragediji. Kritika na račun delavcev CSD je bila namreč povezana z njihovim ravnanjem ob smrti 10-letnega dečka, ki je minuli teden utonil v reki Soči.

Na ministrstvu za delo so danes v odzivu za medije dodatno navedli, da obsojajo psihično, fizično in verbalno nasilje, da je takšna komunikacija neprimerna in da je na mestu opravičilo zaposlenim v centrih za socialno delo. Iz vladnega urada za komuniciranje so medtem sporočili, da vlada o tem ni razpravljala in ni sprejela stališča.

V izjavi za TV Slovenija se je na zapis odzvala tudi direktorica Inštituta 8. marec Nika Kovač. Kot je dejala, si je ta zapis mogoče razlagati povsem konkretno. S tem te osebe dajejo sporočilo, da so "ti ljudje zanje popolnoma nevredni in popolnoma neuporabni".