Odpreti šole? Celo Nemčija je brez pravih zamisli

Politika in pristojne oblasti so imele v Sloveniji za pripravo šol na delovanje v času korone na voljo skoraj pet mesecev. A še danes ne vemo, kako bo. Kako je drugod? Predstavljamo primer Nemčije.

Prvi dan šole v Rostocku na severu Nemčije

Šolski hodniki so prazni in bleščeče čisti, v učilnicah so stoli postavljeni na mize z nogami navzgor. Nič ne spominja na najnenavadnejše mesece v zgodovini sodobnega šolstva. Še nekaj dni in poletnih počitnic bo konec. Ravnatelji se že pripravljajo na novo šolsko leto. O koroni ni niti sledu.