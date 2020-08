»Glasbe ne moreš snemati zgolj vsaka tri do štiri leta in pričakovati, da bo to dovolj«

Sporna izjava izvršnega direktorja platforme Spotify

Daniel Ek

© Fortune Live Media / WikiCommons

Milijarder Daniel Ek, izvršni direktor platforme za pretakanje glasbe Spotify, ki je te dni prišla tudi na naš trg, glasbenike poziva, naj v duhu časa ustvarjajo kot po tekočem traku. V nedavnem intervjuju je razglabljal o tem, da se bodo morali glasbeniki prilagoditi trgu, da »glasbe ne morejo snemati zgolj vsaka tri do štiri leta in pričakovati, da bo to dovolj«.

Dodal je, da se »nekateri izvajalci, ki so bili uspešni v preteklosti, morda ne bodo dobro znašli v glasbeni krajini prihodnosti. Sodobni izvajalci, ki jim danes uspeva, se zavedajo, da je ključ v nenehnem ohranjanju stika s svojim občinstvom, v ohranjanju stalnega dialoga s svojimi oboževalci. Tisti, ki jim ne gre dobro v času pretakanja, so večinoma ljudje, ki želijo, da bi se glasba izdajala tako, kot se je to dogajalo včasih«.

Aplikacija Spotify

© wallpaperflare.com

Že od vzpona piratstva na prelomu tisočletja se niti visokokategorni glasbeniki ne morejo več zanesti na dobiček od prodaje plošč, kaj šele neodvisni in underground izvajalci. Zdaj, v dobi spletnega pretakanja glasbe, pa avtorji glasbe od spletnih pretokov na platformah, kot je Spotify, dobijo zgolj miniaturni košček dobička. V tem nepravičnem poslovnem modelu so v veliki prednosti mainstream izvajalci in založbe velikanke, neodvisni glasbeniki pa od spletnega pretakanja načelno iztržijo zgolj drobiž. Plačilo, ki ga izvajalci prejmejo za pretoke svojih del, namreč temelji na primerjavi s količino pretokov najbolj poslušanih skladb na platformi.

V dobi spletnega pretakanja glasbe avtorji glasbe od spletnih pretokov na platformah, kot je Spotify, dobijo zgolj miniaturni košček dobička.

Po mnenju enega izmed glavnih krivcev za kruto resničnost, v kateri so se znašli glasbeniki, težava ni v Spotyfijevem modelu, temveč v lenobi in neproduktivnosti glasbenikov. Daniel Ek, ki zanika vsako kritično opazko, da je Spotifyjev model nepravičen do izvajalcev, glasbo očitno vidi preprosto kot blago, hkrati pa ne razume, da so mojstrovine, ki so se zapisale v glasbeno zgodovino, terjale ogromno časa - tako za ustvarjanje kot za snemanje.

Glasbeniki so se v dobi spletnega pretakanja glasbe sprijaznili z dejstvom, da morajo za preživetje nenehno koncertirati. Prav zato kontroverzna izjava prvega moža Spotifyja – v času, ko glasbeniki zaradi prepovedi množičnega zbiranja ne morejo nastopati v živo – še toliko bolj kaže, da je povsem brez posluha za njihov težaven položaj.