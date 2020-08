Podporniki Janševe vlade napadli Galeta

Incident na protestih proti korupciji v Izoli

Protest proti korupciji v Izoli

© Borut Krajnc

V Izoli je včeraj potekal protest proti korupciji in županu. Na protestni shod je prišel tudi Ivan Gale, ki je povedal, da bo prišel v vsako občino, kjer se bo zgodila korupcija. Televizija Slovenija je v informativni oddaji Odmevi poročala tudi o prerivanju, do katerega je prišlo med njihovim snemanjem izjave žvižgača in izpostavljenega uslužbenca Zavoda za blagovne rezerve Ivana Galeta. Pred tem je pristopila skupina moških, nekateri so bili oblečeni v modro-rumene majice z napisi Podpiram vlado Janeza Janše. Vodil jih je izolski občinski svetnik iz vrst SDS Leopold Žlogar.

Majice, ki so jih nosili izgredniki

© RTVSLO

Med prerivanjem jih je skupil tudi občinski svetnik Levice, grobi pa so bili tudi do novinarjev oziroma do novinarske ekipe.

"Ravno v trenutku, ko smo snemali izjavo za našo televizijo, se nam je približala skupina moških, oblečenih v rumeno-modre majice z napisi Podpiram vlado Janeza Janše in se grobo spravila na Galeta in ekipo novinarjev. Skupino je vodil izolski občinski svetnik SDS-a in predsednik lokalnega odbora stranke Leopold Žlogar."



Sandra Boršič,

dopisnica TV Slovenija

Na TV Slovenija navedli, da bodo opisani dogodek sami prijavili policiji.