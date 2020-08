FOTO: Protivladni protesti in skrb za stanovalce domov za starejše

Protestnice in protestniki Janševo vlado tudi včeraj pozivali k odstopu

© Željko Stevanić

Petkovi protivladni protesti so bili znova najbolj množično obiskani v prestolnici, kjer so tokrat v ospredje postavili skrb za stanovalce domov za starejše ob pojavu okužbe z novim koronavirusom. Izrazili so nasprotovanje namestitvam starejših v zabojnike.

Protesti, ki že 16. petek potekajo na ulicah slovenskih mest, so se v Ljubljani začeli na Prešernovem trgu, kjer je množico nagovorila predsednica združenja za dostojno starost Srebrna nit Biserka Marolt Meden. Bila je kritična do vladne politike oskrbe starostnikov, ki bivajo v domovih za starejše, predvsem do predlagane rešitve, da bi za okužene stanovalce vzpostavili namestitve v mobilnih enotah, oziroma kontejnerjih. Hkrati je opozorila, da v nekaterih domovih nimajo pogojev za vzpostavitev ločenih con za okužene in tiste, ki to niso.

© Željko Stevanić

Domovi tudi "ne smejo postati najcenejše negovalne bolnišnice, ki jih plačujejo uporabniki domov", je izpostavila in se zavzela tudi za sistemski nadzor nad zdravljenjem okuženih in s covidom-19 umrlih oskrbovancev domov. Opozorila pa je tudi na prepovedi obiskov, saj da ima socialna izolacija lahko hujše posledice kot koronavirus. Zahtevala je tudi vzpostavitev varuha starejših in ministrstva za starejše.

Protestniki so nasprotovanje kontejnerjem ponazorili tudi s spremljevalnim programom. Med pohodom po ljubljanskih ulicah smo namreč lahko srečevali predstavnike vlade, ki so jih z maskami ponazorili aktivisti. Ti so se znašli v različnih zagatah, protestniki pa so jih namesto na želene lokacije odpeljali na "ekskluzivno turistično destinacijo", na zdravljenje ali v karanteno v kontejnerski terminal, ki so ga postavili na cilju shoda. Ta je bil tokrat blizu Pionirskega doma.

© Željko Stevanić

Na cilju so prebrali tudi pismo, ki so ga spisali stanovalci enega od domov, ki so med drugim potožili zaradi pomanjkanja socialnih stikov in opozorili, da je pravica do zdravljenja ustavna pravica. Ob koncu protesta se je iz kontejnerja pokadil rdeč dim, s čimer so želeli pokazati, da "kontejner vendarle ni najboljša rešitev za tiste, ki pristanejo v njih". Vlado pa so pozvali k odstopu.

© Željko Stevanić

Prva, ki so jo protestniki danes odpeljali s sabo, je bila sicer maska predsednice DeSUS Aleksandre Pivec, ki ji očitajo, da se, namesto, da bi kot predsednica stranke upokojencev skrbela za starejše, raje sprehaja po Sloveniji in uživa brezplačna kosila.