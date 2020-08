Komisarka Sveta Evrope poziva Poljsko k izpustitvi LGBT+ aktivistke

Poljska policija je pridržala 48 aktivistov za človekove pravice. Mednarodna skupnost je ogorčena, po spletu se množijo opozorila, da Poljska za LGBT+ skupnost ni več varna država.

Komisarka Sveta Evrope za človekove pravice Dunja Mijatović je danes pozvala k izpustitvi aktivistke za pravice LGBT+ skupnosti, ki so jo pridržali poljski policisti zaradi protestne akcije. Zaradi pripora so se v petek zvečer v Varšavi zbrali številni protestniki, policija je pridržala 48 aktivistov, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Dvomesečni pripor je za aktivistko določilo sodišče po naročilu tožilstva, ker naj bi Margot, kot jo imenujejo aktivisti, konec junija z nožem poškodovala kombi organizacije, ki nasprotuje pravici žensk do splava. V središču Varšave nasprotniki pravice žensk do splava pogosto z ozvočenimi vozili pogosto širijo nestrpnost in sovraštvo, stigmatizirajo pa tudi LGBT+ skupnost.

Margot naj bi se prejšnji teden tudi udeležila protestne akcije, ko so podporniki LGBT+ na spomenike po prestolnici obešali mavrične zastave. Margot sicer policija navaja z imenom Michal.

Vest o priporu je v petek sprožila proteste v Varšavi. Policija je pridržala 48 aktivistov, pri tem pa jih je podprl pravosodni minister Zbigniew Ziobro.

V bran protestnikom je danes stopila komisarka Sveta Evrope, ki je na Twitterju pozvala, naj izpustijo aktivistko. Po njenem pomeni pridržanje slab znak za svobodo govora in pravice lezbijk, gejev, biseksualcev in transspolnih oseb na Poljskem. Prav takopa se po spletu množijo opozorila, da Poljska za LGBT+ skupnost ni več varna država.

Pravice LGBT+ so to poletje ena od osrednjih tem poljske politike, igrale so tudi ključno vlogo pri predsedniških volitvah. Zmagovalec skrajne desnice in konzervativec Andrzej Duda je namreč dobil veliko podporo ravno na račun sovraštva do LGBT+ skupnosti. V drugem krogu volitev 12. julija je tesno premagal župana Varšave Rafala Trzaskowskega.

