RTV Slovenija po številu ur lastnega programa v evropskem vrhu

Skoraj tri četrtine programa slovenske javne radiotelevizije predstavlja lastna produkcija, število zaposlenih pa se v zadnjih letih znižuje in je letos okoli 2250

Odlomek iz včerajšnje oddaje TV Dnevnik

Na Radioteleviziji Slovenija (RTVS) v analizi zaposlenih in primerjavi z drugimi tovrstnimi ustanovami ugotavljajo, da so po številu ur proizvedenega lastnega programa na zaposlenega v evropskem vrhu. Kot so navedli za STA, skoraj tri četrtine programa predstavlja lastna produkcija, število zaposlenih pa se v zadnjih letih znižuje in je letos okoli 2250.

Število zaposlenih na Radioteleviziji Slovenija (RTVS) za poln delovni čas ne glede na pogodbeni status se je od leta 2010 do 2015 zvišalo z 2237 na 2396, leta 2013 jih je bilo celo več kot 2500. V teh številkah so zajeti vsi redno zaposleni in stalni honorarni sodelavci, slednjih pa od leta 2019 na RTVS praktično ni več. "S sanacijo prekarnega dela smo zaposlili več kot 530 sodelavcev, pri katerih so bili podani elementi delovnega razmerja," so pojasnili.

Kot so navedli, so se skupni stroški dela redno zaposlenih in zunanjih sodelavcev od leta 2010 do leta 2018 znižali za pet milijonov evrov. Lani so bili ti stroški 78,7 milijona evrov, ker je manj kot leta 2010, ko so znašali 80,4 milijona evrov. "In to kljub sproščanju varčevalnih ukrepov po zakonu za uravnoteženje javnih financ ter zvišanju plač v javnem sektorju", na kar sami niso imeli vpliva, so poudarili.

Ob primerjavi števila zaposlenih v javnih radiotelevizijah po Evropi in odstotka lastne produkcije so zapisali, da visokim proračunom nekaterih javnih radiotelevizij ne sledi nujno tudi večji obseg lastne produkcije programov. "Značilna skupina so skandinavske države, kjer je delež lastne produkcije nižji tudi zato, ker te države znotraj skupnega konzorcija vlagajo precejšnja sredstva v koprodukcije igranih programov," so pojasnili.

Glede primerjave s Slovaško, ki da se pogosto omenja, so pojasnili, da tamkajšnja javna radiotelevizija deluje po principu, da vse, kar je možno, prepusti zunanjim produkcijam. Tako imajo kljub manj zaposlenim enak proračun, merjeno s kupno močjo celo za 27,4 odstotka večji, s 35 odstotki manj zaposlenih pa uporabnikom ponudijo 43 odstotkov manj lastnega programa kot RTVS, so navedli.

Med ustanovami z manj zaposlenimi od RTVS je tudi flamska VRT v Belgiji, kjer pa med zaposlene ne prištevajo članov simfoničnega orkestra, prav tako nimajo oddelkov oziroma enot oddajniki, mediateka in za pobiranje prispevka, tako da RTVS, kot so navedli, za primerljiv obseg dela zaposluje samo 2034 ljudi.

V zvezi z Dansko pa so pojasnili, da bodo tam v naslednjih petih letih dobili javni medijskih servis s približno 2950 zaposlenimi, medtem ko sami za takrat načrtujejo 2120 zaposlenih. RTVS zdaj razpolaga s 120 milijoni evrov ter ponuja pet televizijskih in osem radijskih programov, danski ustanovi pa bo država za štiri televizijske in pet radijskih programov zagotovila 461 milijonov evrov, so še dodali.