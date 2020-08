Prihaja ameriška različica Evrovizije

The American Song Contest je osnovan na Eurosongu

Tekmovanje za pesem Evrovizije je eden najbolj gledanih dogodkov na televiziji, med mednarodno prepoznavne glasbene izvajalce je v preteklosti denimo izstrelilo tudi skupino ABBA, sicer pa je Evrovizija znana po tem, da gre pri nastopih bolj za spektakel in manj za glasbo. A priljubljenosti šova ne gre zanikati, zato bo prihodnje leto bo v ZDA prvič potekala tudi ameriška različica, naslovljena The American Song Contest, na kateri se bodo za zmago pomerili solo izvajalci, dueti ali skupine z do šestimi člani iz vseh 50 ameriških zveznih držav.

Ameriška različica bo ohranila evropski format: na tekmovanju bo vsaka zvezna država sodelovala z zgolj eno pesmijo. Kvalifikacijski nastopi bodo vodili do polfinala in nato do finala.

Družba Propagate Content bo ustanovila akademijo ameriškega glasbenega tekmovanja, ki jo bodo sestavljali ameriški glasbeni profesionalci, predstavniki različnih žanrov. Ti bodo sestavljali strokovne žirije, ki bodo skupaj z regionalnimi gledalci izbirale najboljše iz vsake od zveznih držav.

Producent Christer Bjorkman, ki je leta 1992 na Evroviziji zastopal Švedsko, nato pa deloval v zakulisju tekmovanja kot producent in kreativni direktor, je za Variety povedal, da je Evrovizija projekt, o katerem je sanjal že od otroštva. "Da imam priložnost uporabiti vse, kar vem o formatu, in znova ustvariti vse od začetka ter to pripeljati pred novo občinstvo, je velika čast," je še povedal.

Za glavnega producenta Bena Silvermana to ne bo prva oddaja, ki jo bo uvozil iz Evrope. Med drugim je v ZDA pripeljal britansko televizijsko serijo Pisarna, resničnostno oddajo Veliki Brat in kviz Najšibkejši člen. A, kot pravi, je ameriškemu občinstvu najtežje predstaviti prav koncept Evrovizije. "Že 20 let si prizadevam za to," je dodal.

S njim se strinja tudi producent Anders Lenhoff: "Je izjemen produkt na veliko nivojih. Človek si zanj želi uporabiti vse svoje strokovno znanje. Predstaviti tekmovanje največjemu trgu na svetu je zelo razburljivo."

Silverman je izpostavil še združevalno moč Evrovizije ter dodal, da je sedaj še posebno primeren čas zanjo: "Ko je so ZDA bolj razdrobljene, kot kdajkoli prej, in se spopadamo s toliko težavami, ki nas razdvajajo, je edino, kar nas resnično združuje, naša kultura. Evrovizija nas lahko združi s praznovanjem naše raznolikosti in z ljubeznijo do glasbe ter pesmi."

"Videli smo države, ki so med seboj v vojni, a ko so na oder stopili tekmovalci, smo jih gledali, kako se objemajo ali skupaj jočejo," je dodal Lenhoff.

Bjorkman pa je sklenil: "Gre za tekmovanje, pri katerem navijaš za svojo zvezno državo in svoj domači kraj. Kaj podobnega ne obstaja."

