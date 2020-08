Tudi v Slovenskih Konjicah nasprotujejo Štajerski vardi

Po Ormožu in Slovenski Bistrici so tudi v Slovenskih Konjicah zapisali, da uniformirani pripadniki paravojaških skupin v občini niso zaželeni

Leto 2018: Postroj Štajerske Varde pri Apačah

© arhiv Mladine

Župan občine Slovenske Konjice Darko Ratajc je s podžupanom ter občinskimi svetniki izrazil nasprotovanje morebitni organizaciji tabora Štajerske varde v njihovi občini. V izjavi so zapisali, da uniformirani pripadniki te in ostalih paravojaških skupin v občini niso zaželeni. Podobno so že pred tem sporočili v Ormožu in Slovenski Bistrici.

Župana in svetnike so zaskrbele informacije, da naj bi varda na območju občine Slovenske Konjice pripravljala tabor. "Že dosedanja pojavljanja varde na območju občine Slovenske Konjice so pri mnogih občankah in občanih vzbujala nelagodje in strah. Vojska in policija sta tisti, ki skrbita za varnost države in državljanov. Tako naj tudi ostane," so zapisali.

V občini Slovenske Konjice odločno nasprotujejo in obsojajo širjenje strahu in nestrpnosti, zato paravojaške formacije niso dobrodošle, so dodali.

Podobno je pred mesecem dni sklenila ormoška občina, saj so svetniki brez glasu proti podprli sklep, da izrečejo negostoljubnost pripadnikom varde. Ob tem je ormoški občinski svet, podobno kot že pred tem že v Slovenski Bistrici, pristojne organe pozval k odzivu na čedalje pogostejše provokacije vardistov.

Predstavniki varde, ki delujejo pod vodstvom Andreja Šiška, so se na odločitev ormoških svetnikov odzvali s trditvijo, da se je politična opcija, ki vodi občino, zapletla v protizakonito in protiustavno delovanje.