Aleksandra Pivec bo morala danes račune položiti tudi svoji stranki

Poleg Komisije za preprečevanje korupcije (KPK), javnosti in medijev, odgovore in pojasnila od ministrice za kmetijstvo zahteva tudi njena stranka DeSUS

Že dan po kongresu je Aleksandra Pivec izjavila, da DeSUS »v prihodnje ne zavrača sodelovanja tudi z morebitno vlado Janeza Janše, čeprav ostaja del te vlade« ... in tako se je tudi zgodilo, saj je stranko vključila v aktualno koalicijo, sama pa je postala ministrica v Janševi vladi.

Ministrica za kmetijstvo in predsednica DeSUS Aleksandra Pivec, ki se je znašla pod plazom očitkov zaradi nejasnosti pri plačilih ob gostovanjih po Sloveniji, bo račune polagala tudi svoji stranki. Pojasnila danes pričakuje poslanska skupina, iz katere za zdaj ni čutiti podpore predsednici, zadnjo besedo pa je pričakovati na organih stranke.

Ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano se je zadnje tedne na tnalu znašla zaradi svojih junijskih gostovanj na Krasu in v Izoli. O obojem vodi predhodni preizkus Komisija za preprečevanje korupcije (KPK).

Ministrica Pivec je namreč 25. in 26. junija gostovala na Krasu in med drugim nastopila v videu podjetja Vinakras. Po očitkih je pojasnila, da je stroške nastanitve zase in za svoja sinova plačala sama.

Pred nekaj dnevi sta Kanal A in Pop TV poročala, da je stroške njenega bivanja v hotelu najprej plačalo podjetje Vinakras, ob medijskem poizvedovanju o obisku pa je podjetje izdalo račun v istem znesku ministrici, ki ga je tudi plačala. Aleksandra Pivec je v sobotnem intervjuju za Večer zagotovila, da je račun že poslala KPK. Račune bo, kot pravi, pokazala tudi poslanski skupini.

Pozneje se je Pivčeva zapletla še pri pojasnjevanju nočitev v izolski občini, katere župan je Danilo Markočič iz vrst DeSUS. Tam je bila od 12. do 14. junija, ministrica pa se otepa očitkov, da je službeni obisk razširila še na zasebnega, ob tem pa prenočila v hotelu na račun občine. S prvotno izdanega hotelskega računa naj bi izhajalo, da sta tam bivala tudi njena sinova, kar je Pivčeva zanikala.

Po njenih pojasnilih je bilo najprej res tako v načrtu in sta se otroka zato tudi prijavila v hotelu, a so si potem premislili in sta prespala drugod. Pivčeva je sprva zatrjevala, da sta v tej drugi sobi namesto otrok prespala varnostnika.

Po tistem, ko se je izkazalo, da varnostnika nista spala v Izoli na stroške občine, pa je ministrica je v intervjuju za Večer dejala, da je bila ena soba že v začetku rezervirana za varnostnike. "Tam je prišlo do nesporazuma, saj so varnostniki istočasno rezervirali drugo lokacijo. Soba je torej ostala prazna, občini pa je bila zaračunana, saj je nihče ni odpovedal," je pojasnila. Otroka pa, da je želela, da prespita v njeni sobi, a da sta pozneje prespala pri prijateljih.

Dodatno je zapletla stvari objava Televizije Slovenija, ki je razkrila, da so hotelski račun naknadno - po objavi razkritij o gostovanju na Krasu - popravili. V hotelu so pojasnili, da je občina popravek zahtevala, ker sta bili na prvotnem računu imeni otrok Aleksandre Pivec, kar da ni bilo v skladu z naročilnico. Končni znesek računa je bil sicer enak predračunu za dve sobi s pogledom na morje.

Aleksandra Pivec je za Večer zatrdila, da o popravljanju računov ni vedela nič. Župan Markočič pa se je naposled odločil, da bo sam povrnil strošek za eno neupravičeno zaračunano sobo v primeru prenočitve ministrice. Na občini so namreč ugotovili, da "ena od rezerviranih sob ni bila zaračunana za namen, kot sta ga predvidevali rezervacija in naročilnica".

Zgolj delno pojasnilo ministrice na Facebooku

Ministrica se je z dopusta oglasila na Facebooku in odgovorila na nekatere očitke. Zapisala je, da nikoli ni in ne bo izkoriščala položaja ministrice za koristi sebe ali svojih bližnjih. Poudarila je, da nikoli od nikogar ne bo sprejela ničesar, "zaradi česar bi samo slabo spala, kaj šele izkoriščala svoj položaj".

V poslanski skupini pa od nje enotno zahtevajo konkretna pojasnila o ravnanjih, povezanih z junijskima obiskoma na Krasu in v Izoli. Z Aleksandro Pivec se bodo sestali danes.

"Če navedbe medijev držijo, potem bo to zelo težak nahrbtnik predsednice pri njenem nadaljnjem vodenju stranke," je po razkritju glede gostovanja ministrice v Izoli za STA ocenil vodja poslanske skupine Franc Jurša. Tudi poslanec Branko Simonovič je v minulih dneh za medije javno izjavil, da pri njemu ministrica nima več takšne podpore, kot jo je imela.

Ali bo uspela prepričati poslance, je težko napovedati, njena ravnanja pa bodo pretresali tudi člani sveta stranke. Predsednik sveta Tomaž Gantar je za STA napovedal, da bo sejo sklical predvidoma med 20. in 27. avgustom.

Aleksandra Pivec sicer niti v preteklosti ni imela enotne naklonjenosti poslanske skupine. Že na januarskem kongresu, na katerem je s stolčka odnesla dolgoletnega predsednika Karla Erjavca, ni imela podpore treh od petih poslancev. Tudi Jurša je odkrito podprl Erjavca in opozoril, da so za Aleksandro Pivec lahko breme očitki, povezani z nepravilnostmi pri projektu SRIPT.

Kljub očitkom, ki se jih je v zvezi s to afero otepala v času strankarske kampanje, je Aleksandro Pivec na kongresu podprlo 143 delegatov, Erjavca pa 80. Njena zmaga je bila premočna, da bi lahko med poslanci nastal razdor. Pivec, ki je sicer v sobotnem intervjuju za Večer odnos s poslansko skupino ocenila kot dober, se je s poslanci poskušala uigrati, vendar pa ji, kot kaže, ni povsem uspelo. Neuradno je že dalj časa slišati nezadovoljstvo, med drugim zaradi njenih kadrovskih potez.

Že dalj časa se ministrica otepa tudi očitkov strankarskega terena zaradi vloge DeSUS v vladi Janeza Janše, a ji je doslej vselej uspelo ohraniti zaupanje organov stranke. Izvršilni odbor jo je pred kratkim enotno podprl, ob čemer predsednica poudarja tudi prizadevanje za izpolnitev zavez v vladi.

V intervjuju za Večer je dejala tudi, da verjame v podporo na terenu, med kmetijskimi deležniki. Minule dni so ji sicer v bran stopili v območnih enotah Kmetijsko gozdarske zbornice Ptuj, Maribor in Murska Sobota, Slovenska zveza prašičerejcev, Zveza društev vinogradnikov in vinarjev Slovenije VINIS, Združenje družinskih vinogradnikov-vinarjev Slovenije in predstavniki gospodarskih ribičev. Med drugim so zapisali, da cenijo njeno delo na terenu. Zveza lastnikov gozdov Slovenije je pisala premierju Janezu Janši in zapisala, da bi bila "menjava ministrice v tem ključnem času pogubna za gozdarstvo in kmetijstvo", v Zvezi društev rejcev drobnice pa so k podpori Pivčevi pozvali poslance.

Večina poslancev DeSUS, ki so s svojimi glasovi v DZ pomembni za delo vlade, za zdaj tudi ne daje znakov, da bi lahko dogajanje v vodstvu stranke vplivalo na obstoj koalicije.

A ne glede na to utegnejo zadnji očitki ogroziti položaj Aleksandre Pivec v stranki. Ob ugibanjih, kaj bi morebitna nezaupnica pomenila za usodo Janševe vlade, pa je iz poslanske skupine slišati sporočila, da govorijo le o položaju Aleksandre Pivec na mestu predsednice stranke, in ne o položaju stranke v vladi. Večina poslancev DeSUS, ki so s svojimi glasovi v DZ pomembni za delo vlade, za zdaj tudi ne daje znakov, da bi lahko dogajanje v vodstvu stranke vplivalo na obstoj koalicije.