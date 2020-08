Aretirali prodemokratičnega lastnika časopisa

Zaradi suma kršenja novega zakona o nacionalni varnosti

Jimmy Lai

© Wikipedia

Zaradi suma kršenja novega zakona o nacionalni varnosti je policija v Hongkongu danes aretirala medijskega magnata Jimmyja Laija. Policija je na Twitterju sicer le sporočila, da je zaradi suma kršenja zakona aretirala sedem ljudi, ni pa navedla imen, poroča nemška tiskovna agencija dpa. Aretiranim osebam, ki so stare med 39 in 72 let, med drugim očitajo zarotništva s tujo državo. Preiskava še poteka.

Lai je lastnik prodemokratičnega tabloida Apple Daily, ki je ob aretaciji objavil posnetke več desetih policistov, ki so na sedežu podjetja preiskovali mize.

J2O7x29YTYU

Prodemokratični aktivisti svarijo pred vse močnejšim vplivom Pekinga, ki je najbolj viden od sprejetja spornega zakona o nacionalni varnosti za Hongkong. Ta prepoveduje izdajstvo, odcepitev, upor, prevrat, terorizem ter sodelovanje s tujimi silami.

Od uveljavitve zakona 30. junija so aretirali že več deset ljudi. Dodaten udarec na prodemokratično gibanje pa je bila tudi nedavna preložitev parlamentarnih volitev, ki naj bi potekale septembra.