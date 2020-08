V Parizu obvezne zaščitne maske tudi na prostem

V delih mesta, kjer se običajno zbira več ljudi

© Flickr

V Parizu je od danes zjutraj obvezno nošenje zaščitnih mask ponekod na prostem, kjer se zbira večje število ljudi. Maske je treba nositi na tržnicah, nabrežju Sene in v več kot sto ulicah. Niso pa obvezne ob nekaterih priljubljenih turističnih znamenitostih, kot so Eifflov stolp, Elizejske poljane in slavolok zmage. Maske so obvezne kljub vročinskemu valu, zaradi katerega se bodo temperature povzpele do okoli 35 stopinj Celzija.

Zaščitne maske so v delih mesta, kjer se običajno zbira več ljudi, obvezne za vse, stare 11 let ali več. Ukrep naj bi veljal mesec dni, ga je pa mogoče podaljšati, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Francija je s strogimi ukrepi in tudi karanteno v minulih mesecih uspela zajeziti širjenje novega koronavirusa, a od julija število okužb znova narašča. V petek so pristojne oblasti sporočile, da so zabeležili skoraj 2300 novih okužb v enem dnevu, kar je največ po koncu karantene. Strokovnjaki opozarjajo, da lahko Francija kmalu izgubi nadzor nad novim koronavirusom.

Zaradi ponovnega naraščanja števila okužb ponekod na lokalni ravni znova veljajo strogi ukrepi za zajezitev širjenja virusa. Tako je v mestu Lille v bližini meje z Belgijo že teden dni obvezno nošenje zaščitnih mask na prostem. Maske so na prostem obvezne tudi v severni regiji Mayenne ter turističnih destinacijah Nica, Biarritz, Saint-Malo in Le Touquet.

Povsod po Franciji je sicer obvezno nošenje mask v zaprtih prostorih, kršiteljem pa grozi globa 135 evrov.